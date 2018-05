Primavera del prosecco, al via le tappe di Conegliano e Corbanese

VALDOBBIADENE Un paesaggio inconfondibile, in cui si alternano dolci declivi e rive scoscese, sullo sfondo degli infiniti filari che ricamano le colline. Luoghi che hanno ispirato le opere di grandi artisti e dove la produzione vinicola è divenuta nei secoli una vera e propria arte. È questo lo scenario in cui si celebra la Primavera del Prosecco Superiore, manifestazione giunta alla XXIII edizione che, in 17 tappe, fa vivere al pubblico il territorio dove nascono le bollicine più conosciute al mondo. Si sviluppa infatti nella zona del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore un itinerario culturale e gastronomico che, fino al 10 giugno, racconterà l’Alta Marca, i suoi piccoli borghi e le antiche pievi, così come i vigneti che decorano i pendii e le operose cantine che hanno reso celebre il vino del territorio. Una rassegna nata per raccontare quanta bellezza, poesia e fatica possa racchiudere un calice di Prosecco. Partito il 17 marzo da Santo Stefano di Valdobbiadene, l'itinerario gastronomico-culturale attraverso le terre del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore prevede ancora molti appuntamenti e si avvia a bissare l'eccezionale traguardo di oltre 250.000 visitatori della scorsa edizione. Nel weekend del 19 maggio la Primavera del Prosecco Superiore sbarca infatti a Conegliano e Corbanese, nel cuore della denominazione.

Il 19 maggio a Conegliano prenderà il via la “5a Street Wine & Food”, l'evento che da cinque anni concilia le moderne tendenze dello street food con gli antichi sapori del territorio. Piazza Cima, in particolare, sarà il ricco salotto in cui i ristoratori locali offriranno i cicchetti e le prelibatezze tipiche di Conegliano. Per chi volesse vivere un’esperienza “street” ci saranno anche alcuni TruckFood con moltissime proposte di “cibo da strada”, affiancati dall'elegante mostra delle eccellenze enologiche DOCG che consentirà ai presenti di degustare le celebri bollicine locali. Ad allietare l’esposizione di Conegliano, oltre alla musica live e ai DJ set, anche un'esibizione dell'orchestra “Albinuti”. I più piccoli, invece, potranno divertirsi con un laboratorio per bambini in programma sabato 19 maggio.

Domenica 20 maggio si svolgerà invece il “10° Raduno Rive in Vespa” dove, a bordo del veicolo simbolo dell'Italia nel mondo, i partecipanti seguiranno un percorso panoramico tra le colline del Prosecco, con l'opportunità di sostare in una cantina vinicola. A conclusione del tour è previsto inoltre un pranzo libero con musica presso la mostra, dove una degustazione di Prosecco attenderà i vespisti.

Sempre domenica 20 maggio si terrà anche la visita guidata “Conegliano tra Natura e Storia” per una full immersion nella terra natia del Prosecco dal punto di vista naturalistico e storico e lo spettacolo “Festival Folk” con animazione e body painting. Sempre Sabato 19 maggio, a Corbanese di Tarzo, inizierà anche la “49a Mostra del Vino Superiore dei Colli”, una rassegna enogastronomica che fino al 3 giugno vedrà il vino al centro di degustazioni e serate musicali. Sabato 19 maggio la rassegna si aprirà con l'inaugurazione ufficiale della mostra e degli stand gastronomici che, per tutta la durata della mostra, proporranno moltissime degustazione, tra cui il tradizionale spiedo con polenta bianca, la costata ai ferri e la paella di pesce.

Non mancheranno i momenti per ammirare il paesaggio grazie a “Colline di natura e storia”, una passeggiata guidata in programma per domenica 20 maggio che farà riscoprire agli interessati le bellezze del territorio. Chi volesse imparare di più riguardo alla pratica della degustazione, non potrà assolutamente perdere “Corbanese nel bicchiere”, evento in programma per giovedì 24 maggio sotto la guida degli esperti sommelier di AIS Veneto. Da segnalare, inoltre, l’appuntamento di mercoledì 30 maggio con “Golosi e Curiosi – il sapore del cibo, il gusto del vino”, cena che permetterà ai partecipanti di scoprire i migliori accostamenti tra le prelibatezze culinarie e i vini del territorio, affinando la sensibilità delle proprie papille gustative.

PRIMAVERA DEL PROSECCO SUPERIORE 2018, I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

5° STREET WINE & FOOD – CONEGLIANO, 19/5 – 20/5

49a MOSTRA DEL VINO SUPERIORE DEI COLLI – CORBANESE, 19/5 – 3/6

4a MOSTRA DEL PROSECCO SUPERIORE RIVE DI OGLIANO – OGLIANO, 25/5 – 3/6

47a MOSTRA DEI VINI DI COLLINA – SAN PIETRO DI FELETTO, 26/5 – 10/6

SULLE NOTE DEL PROSECCO SUPERIORE DOCG – FOLLINA, 1/6 – 10/6

NON SOLO ENOGASTRONOMIA Tante le iniziative culturali in programma, grazie alla collaborazione con la Gipsoteca Canova di Possagno, il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto e la Mostra “Teodoro Wolf Ferrari” a Palazzo Sarcinelli a Conegliano. Tutti i visitatori delle Mostre del Vino potranno infatti ritirare un buono per l’ingresso ridotto ai Musei, da utilizzare nei mesi della Rassegna.

PRIMAVERA DEL PROSECCO SUPERIORE… IN CONCORSO Nel centenario del primo conflitto mondiale,la Primavera del Prosecco Superiore renderà omaggio alla ricorrenza, dedicando il CONCORSO FOTOGRAFICO proprio alla Grande Guerra, che qui ha avuto il suo scenario più importante. Attraverso le fotografie, lo spettatore dovrà far emergere il rapporto tra il territorio e questo capitolo della storia italiana. Modalità di iscrizione e regolamento del concorso sono a disposizione al sito ufficiale dell’evento.

Alla stampa è invece riservato il GRAN PREMIO GIORNALISTICO “Racconta la Primavera del Prosecco”. Ai giornalisti italiani e stranieri che meglio riusciranno a catturare e trasmettere le atmosfere create dalla Primavera del Prosecco Superiore verrà riservato un riconoscimento speciale che sarà consegnato nel corso della tradizionale Serata di Gala che conclude la rassegna. Regolamento sul sito ufficiale dell’evento.

IN VIAGGIO NELLA BELLEZZA CON L’OSPITALITÀ TREVIGIANA Grazie alla collaborazione con strutture ricettive, ristoranti e agriturismi, anche quest’anno il progetto accoglienza della Primavera del Prosecco Superiore propone una serie di offerte turistiche ad hoc, oltre alle speciali proposte esperienziali offerte dalla Rete di Imprese Prosecco Hills, con tour guidati in e-bike, i vespa tour e le degustazioni di prodotti tipici e in cantine del territorio.

PASSEGGIATE NELLA STORIA Ad un secolo dalla Prima Guerra Mondiale, Primavera del Prosecco Superiore propone una serie di passeggiate guidate sul tema della Grande Guerra, in compagnia delle guide autorizzate delle associazioni NaturalMente Guide e Prealpi Cansiglio Hiking. Un modo diverso e coinvolgente per ripercorrere la storia di questi luoghi.

E GLI EVENTI COLLATERALI… E-Motion Bike Tour: Dal 24 marzo al 10 giugno, avranno luogo 13 diversi tour guidati in e-bike, per degustare le migliori produzioni vinicole del territorio presso le mostre, le cantine e i locali della zona.

Rive Vive: Un percorso sensoriale unico, che si svolgerà il 27 maggio tra le colline di Farra di Soligo, simbolo di viticoltura enoica.

Rive Divine: Il 10 giugno le colline del vittoriese saranno lo scenario di due indimenticabili percorsi enogastronomici

Canevando: Un evento che il 1 luglio porterà i visitatori tra le cantine e i vigneti di Valdobbiadene per degustare gli abbinamenti tipici della cucina trevigiana.