Principe biker cercasi: agli Elvis Days scatta la scintilla e la pinup chiede aiuto al web

Se agli Elvis Days scatta la scintilla, ma non si sa il nome del fortunato in amore, l'unico rimedio è chiedere aiuto al web. Deve essere questo quello che ha pensato una ragazza al termine della serata di sabato, innamoratasi di un biker alto, calvo, con barba mora, con un tatuaggio di un'ancora dietro un braccio, con in mano un casco e vestito con pantaloni e gilet di jeans. Cupido, secondo il racconto della giovane, avrebbe colpito durante il concerto di Henrik Aberg & Band, mentre lei si trovava sulla destra del palco e lui accerchiato da alcuni amici motociclisti mentre si preparava una sigaretta. L'idillio di sguardi è però terminato attorno alle 23.30 quando lui se ne è andato lasciando con l'amaro in bocca la giovane donna. A quel punto per la ragazza non è rimasto altro che contattare gli organizzatori dell'evento e chiedere aiuto. E chissà che con un po' di fortuna il destino non riesca a riunire questi due cuori incontratisi sulle mura.