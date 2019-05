Il film sui gregari del Giro d'Italia torna al cinema a Treviso

In occasione del Giro d'Italia a Treviso, il film "Wonderful Losers" sarà proiettato giovedì 30 maggio al multisala Edera. Il cinema aveva già ospitato, con grande successo, la proiezione del film dedicato ai gregari del Giro ma, giovedì sera, la proiezione sarà resa ancor più speciale non solo per la concomitanza con il passaggio dei ciclisti nella Marca ma anche per la presenza in sala di Daniele Colli, protagonista del film. Un viaggio coinvolgente nell'universo dei gregari, i veri guerrieri e monaci del ciclismo professionista. Un’avventura densa di azione in cui non è il primo ad essere il migliore, ma colui che supera il proprio ego e si sacrifica per gli altri, riscoprendo la gioia di vincere insieme.

Il film sarà proiettato con un unico spettacolo alle ore 21.