Il Prosecco Docg di Valdobbiadene arriva sulle pagine della rivista "Playboy"

VALDOBBIADENE Rischiosa mossa pubblicitaria o geniale intuizione di marketing? Da alcuni mesi a questa parte la nota azienda vinicola Drusian ha deciso di promuovere i suoi eccellenti prosecchi in un modo a dir poco insolito e bizzarro, per un prodotto di questo tipo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", a partire dallo scorso dicembre la responsabile dell'area marketing dell'azienda trevigiana si è rivolta al noto magazine "Playboy" per pubblicizzare i vini Drusian. E così, tra una modella in topless e un gruppo di ragazze disinibite, il Prosecco Docg ha fatto la sua comparsa mostrandosi in tutto il suo fascino "senza veli" sulle pagine della rivista patinata. Nel numero di febbraio, con in copertina l'immagine della svolta sexy della cantante Bianca Atzei, il Prosecco Drusian è arrivato ad occupare addirittura un'intera pagina. Se state pensando però che l'investimento economico per avere una tale visibilità su una rivista così celebre sia stato molto alto, vi sbagliate di grosso. Sembra infatti che a "Playboy" se ne intendano anche di vini, oltre che di belle donne, e così il pagamento per lo spazio pubblicitario è stato di trenta cartoni da sei bottiglie ciascuno. Se sia vero o solo una voce di corridoio questo è tutto da verificare. Sta di fatto però che l'azienda vinicola continua ad aumentare senza sosta il fatturato e se tra una donna svestita e un'altra il lettore medio di "Plaboy" incappa in una bottiglia di Prosecco siamo certi che non si scandalizzerà di sicuro.