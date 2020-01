La Pupa e il Secchione 2020: nel cast una professoressa trevigiana

Pochi minuti in onda su Italia 1 sono bastati per trasformare Florencia Lourdes Genna in una vera e propria star dei social, soprattutto su Twitter. Tutto merito di "La Pupa e il Secchione e viceversa", il reality Mediaset tornato in onda martedì 7 gennaio con la conduzione di Paolo Ruffini e Francesca Cipriani e un ottimo numero di spettatori: 2.565.000 totali e il 13.08% di share, con picchi di 3.048.000 spettatori e il 21.89% di share.

Il reality show, rispetto alle passate edizioni, prevede una serie di novità. Sei le pupe e sei i secchioni in gara. Da un lato, quindi, donne dalla femminilità prorompente e dal fisico mozzafiato che si dividono tra palestra, beauty farm ed eventi mondani. Dall'altro sei studiosi e intellettuali poco avvezzi alla vita sociale e alla cura del loro aspetto, con alle spalle un’esistenza dedicata quasi unicamente all'approfondimento culturale. I dodici concorrenti varcheranno il cancello della villa dove formeranno sei coppie. I secchioni coordineranno lo studio delle loro pupe, le quali, a loro volta, sottoporranno i propri partner a duri allenamenti giornalieri e a un miglioramento del look. E per sovvertire gli stereotipi degli uomini trasandati ricurvi sui libri e delle donne dedite più all'apparenza che alla sostanza, in questa edizione entreranno in gioco anche i viceversa: due pupi e due secchione. I pupi, nuova espressione dell’universo maschile, sono giovani prestanti ma scarsamente preparati sotto il profilo didattico, intenti a postare sui social corpi perfetti. Le secchione, per contro, sono donne che da sempre combattono per conquistare un posto nella società e dimostrare il loro valore e che, al giorno d’oggi, sono cool, ironiche, tenaci e pronte a mettersi in gioco. Anche in questo caso, dall'incontro dei due mondi verranno formate due coppie.

Una di queste è quella composta da Mariano, ex tronista di "Uomini&Donne", e da Florencia Lourdes Genna. Nata in Argentina 34 anni fa, si è trasferita in Italia da piccola e a 3 anni faceva già le radici quadrate. Si è laureata in Chimica scrivendo una tesi sperimentale su una proteina che influisce sulle malattie cardiovascolari e neuro degenerative. È stata ricercatrice in una Ong in Argentina e ha vissuto in Colombia. Oggi ha un figlio, insegna chimica, fisica e matematica a Pieve di Soligo, studia medicina naturale da autodidatta e ha un’erboristeria con i suoi genitori. Femminista convinta, non sopporta le donne che basano tutto sul loro aspetto fisico. In testa un solo obiettivo: vincere la trasmissione. Il suo carattere e la sua personalità sembrano aver conquistato già centinaia di spettatori che hanno iniziato a fare il tifo per la coppia formata da lei e da Mariano. Genna non è di sicuro una concorrente che si arrenderà facilmente e, con il pubblico dalla sua parte, potrebbe fare molta strada nel reality di Italia 1. Nel frattempo a Vittorio Veneto e Pieve di Soligo fanno tutti il tifo per lei.