L'oasi di Cervara si svela di notte con la rassegna "Sentieri notturni"

Quando cala la sera e le tenebre avanzano, un mondo completamente nuovo sembra aprirsi ai nostri occhi: gufi, civette, lucciole e altri piccoli animali si risvegliano, riempiendo la natura con i loro versi. Saranno tre serate di esperienze nella natura, con guide naturalistiche, biologhi, attori, musicisti, registi. Ognuno di loro propone, attraverso esperienze di partecipazione o ascolto, un punto di vista sul tema della natura e dell’ambiente. Il quadro complessivo parla di noi, del territorio in cui siamo, delle sue fragilità e delle sue ricchezze.

Sabato 6 luglio

*Ore 20.30 IL VOLO NOTTURNO con Stefania Falcone 30’ performance educativa con i rapaci notturni nell’arena

Diverse specie di “gufi” conducono la loro esistenza a breve distanza dalle nostre case ma, volando e cacciando coperti dalle tenebre, è come se abitassero un mondo parallelo al nostro, nel puzzle della biodiversità meritano di essere conosciuti e tutelati.

*Ore 21.15 THE REALM OF THE LITTLE OWL Robert Henno Belgio | 2017 | 26' | documentario in lingua inglese

La potatura delle siepi, i filari di salici sostituiti dai pali metallici, la distruzione di antichi frutteti, l’utilizzo intensivo di pesticidi e fertilizzanti chimici sono responsabili della riduzione della popolazione di civette. Non servono grandi sforzi, tuttavia, per invertire questa tendenza e ridare vita alle nostre campagne.

*Ore 22.00 UNA NOTTE FUORI Francesco Barbieri I racconti del biologo

Osservare e comprendere gli animali notturni, il loro adattamento alla vita di notte raccontato davanti ad una “trappola luminosa”, sistema utilizzato per attrare le specie senza danneggiarli.

Sabato 13 luglio

*Ore 20.30 IL SENTIERO DEGLI ALBERI Gianfranco Maschietto una passeggiata accompagnati a scoprire la maestosa quercia e i fragili salici lungo il sentiero.

Lungo il Sile le sponde rivelano cambiamenti in atto nel nostro territorio e capirne la portata ci aiuta ad essere più consapevoli del valore del nostro fiume.

*Ore 21.30 ALBERI Vasco Mirandola Erica Boschiero |60’ | canti, suoni, parole, racconti, nell’intimità di un silenzio che ti canta dentro.

Un attore e una cantautrice, che condividono una visione poetica del coltivare arte, un giorno si fanno spazio tra i rumori e le sirene, si siedono dentro un albero e ascoltano, per chiedere aiuto, per non perdersi, per ritornare a farsi radice e poi foglia, per ritrovare il ritmo del mondo. Musica dal vivo del violoncellista Enrico Milani.

Sabato 27 luglio

*Ore 20.30 NON GIOCATE CON LA TERRA Gianni Manfredini Maurizio de Rosa Spettacolo teatrale di "divulgazione naturale" sulla natura e la sua capacità di stupirci.

Due bizzarri personaggi e un blocco di argilla che cambia continuamente forma, spettacolo teatrale breve dal ritmo folgorante in grado di stupire, far ridere ma anche riflettere profondamente. Poi, per chi vuole si resta a creare una originale opera collettiva

*Ore 21.45 CANTI D’ACQUA D'AltroCanto Duo |40’ | Concerto dal mare alla fontana, dal fiume al ruscello, dalla sorgente alla tempesta

Un itinerario cantato, esplorando temi, elementi e simboli ricorrenti nel repertorio popolare scopriamo non solo che l’acqua è uno dei topos fondamentali ma anche che appare declinata in tutte le sue forme naturali.

INFORMAZIONI

_nei giorni 6-13-27 luglio l’Oasi rimane aperta fino alle ore 23.00.

_E’ possibile partecipare a tutti gli spettacoli acquistando il biglietto di ingresso a Oasi Cervara.

_Nel parco è aperto il Barco, un punto ristoro per chi si ferma.

Intero 8,00 € Ridotto 6,00 € (Bambini tra i 5 e 12 anni - Over 65 - Residenti comuni di Quinto e Morgano Accompagnatori di persone diversamente abili) Scontato 7,00 € (comitive e gruppi di almeno 15 persone) Gratuito per bambini fino a 5 anni di età e persone diversamente abili

Info serate eventi@oasicervara.it 335.1248514