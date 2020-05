Radiogolden riapre grazie alla generosità di oltre 250 tra clienti e artisti

Più di 250 donatori per un totale che supera i 10mila euro raccolti in un mese, decine di artisti, attori, musicisti e comedian che hanno sostenuto attivamente la campagna con contributi video e condivisioni sui propri canali social, in una straordinaria mobilitazione che ha sortito l’effetto sperato: il Radiogolden, l’art caffè dei Giardini di San Martino, a Conegliano, venerdì 22 maggio alle ore 17 riapre ufficialmente i battenti.

Dopo due giorni di ‘rodaggio’ con motori al minimo (il locale è operativo già dalle 17 di mercoledì), utilizzati per testare e prendere confidenza con le misure di sicurezza previste per tutelare al meglio la salute di dipendenti e clienti. Le novità riguardano: la disposizione dei tavoli, plexiglass a protezione della cassa, distanziamento sociale, dispositivi di sicurezza per il personale, gel igienizzanti e informazioni per gli avventori. Radiogolden è dunque pronto per inaugurare una nuova stagione e accogliere la variegata comunità che rappresenta la sua clientela e che ha risposto massivamente l’appello lanciato lo scorso 20 aprile sui canali social: «Aiutateci concretamente a riaprire dopo la chiusura forzata dall’emergenza sanitaria». La raccolta fondi lanciata su gofundme, piattaforma di crowdfunding sociale e personale, per chiedere un aiuto solidale ai suoi sostenitori, ha scosso il mondo della musica e della cultura coneglianese, di cui il locale è punto di riferimento. Più di 250 persone hanno liberamente contribuito alla campagna #SaveRadiogolden con donazioni che ad oggi hanno superato i 10mila euro.

«Ripartiamo con una energia rinnovata - spiega il titolare Denis “Bufera” Vendraminetto - e tante idee per affrontare il post-lockdown. Ringrazio di cuore tutte le persone che ci hanno sostenuto e tutti gli artisti che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. Ora finalmente, potremo rivederci, ma, mi raccomando, con mascherina e a un metro di distanza». Il progetto #SaveRadiogolden però non si ferma. «Le difficoltà lasciate sul campo da questa emergenza sono ancora molte - prosegue Denis - ma è tanta la voglia di continuare a contribuire alla vita culturale e sociale di Conegliano, anche con eventi estivi, come sempre gratuiti, nello spazio all'aperto del Radiogolden e nel parco di San Martino, ovviamente quando sarà possibile e mantenendo il distanziamento sociale, facendo la nostra parte nel ritorno a quella che sarà una nuova normalità».