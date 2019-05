Da Monaco a Ferrara in bicicletta per beneficenza: il sogno di un team trevigiano

Un gruppo di atleti amici si uniscono per solidarietà affrontando sfide sportive estreme. È nato così il gruppo “The Fadigas” con l’obiettivo di faticare divertendosi. L’iniziativa è partita da Enrico Scudeler di Conscio protagonista lo scorso anno della Ultracycling Dolomitica che gli ha permesso di qualificarsi per la Race Across America.

Ora Enrico, insieme con Devid Asolan, parteciperà alla quinta edizione della Rando Imperator, una pedalata di 650 chilometri con partenza il 4 maggio da Monaco di Baviera e arrivo a Ferrara percorrendo il tracciato della antica via Claudia Augusta. Ragazzi che praticano sport con l’obiettivo della beneficenza. Lo scorso anno hanno raccolto duemila euro elargiti poi al progetto Dynamo Camp che organizza programmi di terapia ricreativa per bambini e ragazzi da sei a diciassette anni affetti da gravi patologie. Il denaro viene raccolto con una lotteria finale a premi. Come funziona la lotteria? Per partecipare si entra nella pagina di Dynamo Camp, si effettua una offerta libera e si ipotizza l’ora di arrivo della pedalata da Monaco a Ferrara con partenza alle 4.30 di sabato e arrivo la domenica con un tempo massimo di percorrenza di 43 ore. L’associazione Dynamo Camp, che offre gratuitamente terapia ricreativa, è una onlus con sede in provincia di Pistoia e fa parte del Serious Fun Children’s Network fondata nel 1988 da Paul Newman.