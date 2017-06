Che inizio per Suoni di Marca: il primo ospite del festival sarà Raphael Gualazzi

TREVISO Apertura in grande stile per Suoni di Marca: il 20 luglio il primo artista a far ballare e divertire il pubblico della 27’ edizione del festival sarà Raphael Gualazzi con un concerto a cui non mancherà nulla, dal soul al blues, dall'r&b alla dance anni '70 e '80, dal rockabilly alla bossa nova. Raphael, che ha pensato e arrangiato le musiche dello spettacolo, sarà al pianoforte e verrà accompagnato da una speciale band con la quale proporrà i nuovi brani dell'ultimo disco “Love Life Peace” assieme ai grandi successi contenuti nei precedenti album “Reality and Fantasy” e “Happy Mistake”.

L’esibizione porterà l’essenza dell’estate sul palco: solare, calda, colorata, emozionante, dolce e anche attraente. Come afferma lo stesso Gualazzi, la speciale formazione dà il meglio di sé nelle performance live: “Diciamo che dal vivo, essendo noi in sette, proporremo le versioni B delle canzoni, e cioè digressioni strumentali, strutture dilatate, variazioni nel ritmo, interplay diverso, frasi aggiunte, com’è naturale per un musicista che ama il jazz. È importante divertirsi sul palco e con il pubblico. Quando accade, la musica prende vita”. Se l'anno scorso la serata inaugurale era stata affidata allo storico flauto di Ian Anderson, quest'anno il festival trevigiano ha preferito affidarsi ai grandi artisti italiani e alla loro musica di qualità. Oltre a Gualazzi infatti, dal 20 luglio al 6 agosto saliranno sul palco della rassegna trevigiana artisti come Alex Britti, Irene Grandi e Lacuna Coil. Tutte le serate saranno a ingresso gratuito e con una line-up del genere "Suoni di Marca" si riconferma a pieno titolo come uno degli eventi imperdibili dell'estate trevigiana.