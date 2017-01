Il rapper trevigiano Luciano Ginokiello vola in finale nazionale al talent di Canale Italia

TREVISO La cantante campana Rossella Opromolla e il rapper salentino trapiantato a Treviso Ginokiello Luciano hanno vinto la sesta puntata di 'The Best' ,registrata sabato 21 gennaio presso il teatro Vittoria di Cascine di Buti (PI), aggiudicandosi il diritto di accedere alla fase finale dello show televisivo condotto e diretto da Andrea Magini su Canale Italia , fase finale che si terrà a Padova presso il mitico studio dodici di Padova (lo stesso dove viene registrato 'Cantando Ballando').

È stato un verdetto davvero difficile da emettere per la giuria presieduta dal Maestro Carlo Bernini, pianista e direttore d'orchestra nonchè responsabile artistico di Andrea Bocelli, tutti decisamente bravi, infatti ,i i concorrenti in gara in questa puntata del talent: "Lavoriamo moltissimo ai casting di accesso allo show ed eliminiamo tantissimi aspiranti - spiega il conduttore - quelli che passano la selezione e salgono sul palco di 'The Best' sono tutti davvero forti e in grado di mettere in difficoltà qualsiasi giurato". Splendida l'esibizione della campana Rossella Opromolla di Postiglione, come ha precisato lei stessa durante la puntata, piccolo centro nel comune di Battipaglia, la liceale diciassettenne ha interpretato magistralmente "Please Remeber" di Leann Rimes, Di altissimo livello anche l'esibizione dell'altro vincitore di puntata, l'istrionico cantautore salentino trapiantato a Treviso, Ginokiello Luciano, ha presentato a 'The Best' il suo brano "L'allegro Fantasma" brano energico, un rap che porta con se i ritmi frenetici della taranta salentina in una commistione di influenze musicali che danno vita ad un pezzo di grande valore .

Ospiti già finalisti del talent il rapper livornese Diego Stinziani e la giovane talentuosa band pisana de Besides. Il talent, in onda su canale Italia 2 ogni martedì alle 23, proseguirà fino a giugno e darà ancora tante possibilità ai talenti canori di tutta Italia per iscriversi al concorso si può contattare la redazione di the Best mandando una mail a concorsothebest@gmail.com oppure mandando un messaggio alla pagina uffuciale facebook del programma o con un messaggio Wattsapp al 3335692147.