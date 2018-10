Red Canzian tra gli ospiti del prestigioso premio Mia Martini

Dal 18 al 20 ottobre si terrà a Bagnara Calabra la finalissima del premio Mia Martini 2018. A presentare le tre serate saranno il noto conduttore Rai Savino Zaba, l’attrice e conduttrice Emanuela Tittocchia e il comico lanciato da Zelig Rocco Gigolò. Come ogni anno, nella città delle sirene si terrà la kermesse dedicata alla grande Mimì.

Tantissimi gli ospiti che saliranno sul palco progettato dallo scenografo Mario Carlo Garrambone. Il 18 ottobre arriveranno Mario Rosini, Mimmo Cavallaro e Simone Coccia (vincitore della scorsa edizione). Il 19 ottobre, saranno presenti Nathalie, Luca Napolitano, Fil Mama e Fabi. Attesissimi, inoltre, gli ospiti della serata finale: Teresa De Sio, Red Canzian, Roberta Bonanno (direttamente da Tale e Quale Show) e Daniele De Martino. Direttamente dall’Isola de famosi e dai noti programmi tv di Mediaset, arriverà Elena Morali in qualità di inviata speciale.

«A giorni si accenderanno le luci del palcoscenico del Premio Mia Martini, ritorna la magia di un evento nato per omaggiare una delle voci più belle del ‘900 della musica italiana», afferma Nino Romeo, patron della manifestazione. «Ancora una volta, cercheremo di ricordare un amica e una concittadina che ha amato questa citta». L’evento è patrocinato dalla Regione Calabria, dalla città di Reggio Calabria, dal Comune di Bagnara Calabra. Una delegazione della Cina arriverà in Calabria in occasione del premio, per seguire l’evento. Giovani e mini artisti da 10 Paesi del mondo si contenderanno il prestigioso premio nelle tre sezioni: Nuove proposte, una voce per Mimì ed Etnosong. Nel quartier generale del premio si continua a lavorare unitamente al regista Nino Romeo, Franco Fasano direttore artistico dell’evento e gli autori, per mettere a punto le tre serate che prevedono tante novità.