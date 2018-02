Red Canzian sfida Fogli e Facchinetti: gli ex Pooh si dividono sul palco di Sanremo

TREVISO Si accendono i riflettori sul festival di Sanremo, l'evento musicale più importante dell'anno per gli amanti della canzone italiana. A darsi battaglia sul palco del Teatro Ariston, quest'anno, ci sarà anche un pezzo di storia della musica trevigiana.

L'ex Pooh, Red Canzian, sarà infatti in gara nella categoria dei Big ("campioni", se preferite) che si sfiderà già nella prima serata di martedì 6 febbraio. Dopo lo scioglimento dei Pooh, i musicisti della celebre band hanno deciso di intraprendere la strada delle carriere soliste e così Canzian si è ritrovato davanti gli ex compagni Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, in gara a Sanremo con il singolo "Il segreto del tempo". Una rivalità improvvisa e inaspettata che ha costretto molti fan dei Pooh a dover scegliere da che parte schierarsi nella gara sanremese. Canzian, attivissimo sui social network in queste ore, ha documentato le fasi salienti del suo arrivo al festival: dalla partenza da casa al divertente aneddoto sulla "Red Room", la stanza dove tutti i cantanti in gara stazioneranno prima di salire sul palco dell'Ariston e che, guarda caso porta proprio il suo nome d'arte. Il singolo che Red canterà martedì sera si chiamerà "Ognuno ha il suo racconto" ed è un brano che Canzian descrive come una vera e propria sfida destinata a sorprendere molti suoi fan. Il singolo anticipa il nuovo album da solista di Red che sarà intitolato "Testimone del tempo". La buona notizia per il musicista trevigiano è che, a poche ore dal suo esordio sanremese, il 45 giri di "Ognuno Ha Il Suo Racconto" è già andato esaurito nelle prevendite online. "Non l’avete ancora ascoltato e già mi dimostrate un grandissimo affetto per questo brano: grazie di cuore!" ha commentato Canzian sulla sua pagina Facebook. Sanremo inizia quindi sotto i migliori auspici per il musicista trevigiano. Staremo a vedere come lo accoglieranno il pubblico e la giuria del festival musicale più importante e amato d'Italia.