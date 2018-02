Sanremo: Red Canzian vince la sfida contro gli ex Pooh e si prepara a incontrare i fan

SILEA Forse il piazzamento finale poteva essere un po' più elevato, magari tra i primi dieci, ma per Red Canzian il Festival di Sanremo 2018 è finito decisamente a testa alta. Nella serata conclusiva di sabato 10 febbraio, che ha proclamato come vincitori il duo composto da Ermal Meta e Fabrizio Moro con la canzone “Non mi avete fatto niente”, il trevigiano Canzian si è posizionato quindicesimo su venti artisti in gara.

La soddisfazione più grande resta senza dubbio quella di aver superato gli ex compagni di band Roby Facchinetti e Riccardo Fogli che con la loro canzone "Il segreto del tempo" hanno chiuso terzultimi in diciottesima posizione. Fin da subito Canzian aveva dichiarato di non essere molto interessato al risultato finale della gara ma di voler divertirsi portando una canzone dalle sonorità nuove sia per il suo repertorio che per il sound sanremese spesso molto rigido e ripetitivo. Il momento più alto del suo festival è stata senza dubbio la collaborazione con Marco Masini in un duetto coinvolgente e di certo migliore rispetto a molte altre interpretazioni in gara. Calato il sipario sul palco dell'Ariston, per Red Canzian inizia ora una nuova avventura grazie all'imminente uscita (il 16 febbraio) del suo prossimo album "Testimone del tempo" che lo porterà presto in tour in tutta Italia. Prima dei concerti veri e propri però, Canzian ha deciso di incontrare personalmente i suoi fan in una speciale tournée nei principali negozi di dischi del Belpaese che si chiuderà, il prossimo 25 marzo, all'Emisfero di Silea. Un'occasione imperdibile per quanti lo hanno sostenuto da casa in questi giorni sanremesi. La chiusura del tour instore nella provincia di Treviso è un chiaro segnale d'affetto che Canzian ha voluto dare a tutti i trevigiani che l'hanno sostenuto in questa sua nuova avventura. Buona fortuna, Red.