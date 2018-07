Altro "spoiler" per Suoni di Marca, Red Canzian suona in casa!

TREVISO Dopo l'annuncio "segreto" di Nina Zilli qualche mese fa anche Red Canzian si aggiunge alla lista degli "spoilerati" di Suoni di Marca. L'artista trevigiano, originario di Quinto di Treviso ed ex componente dei Pooh, suonerà per così dire in casa al bastione San Marco. Come annunciato sul suo sito web ufficiale alla sezione eventi, in data sabato 4 agosto, compare l'appuntamento Viale Bartolomeo D'Alviano ad ingresso gratuito. Il Red nazionale, reduce del festival di Sanremo porterà il suo "Testimone del tempo Tour" sulle mura trevigiane. Chi sarà il prossimo artista "spoilerato" ancora non è dato sapere.