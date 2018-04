Red Canzian si aggiudica la seconda edizione del premio "The Voice - Sanremo 2018"

TREVISO Red Canzian è il vincitore della seconda edizione del premio “The Voice - Sanremo 2018”, ideato dai trevigiani Simone Grillo, curatore di mostre d'arte, e Francesca Grigolin, direttore commerciale dell’azienda Fornaci Calce Grigolin S.p.A, supportati da Benedetta Grigolin, da Alessio Ferrari e da altri produttori musicali.

Il premio nasce dal grande amore dei due ideatori per la musica e dal desiderio di premiare un partecipante del Festival di Sanremo che si sia distinto per l’originalità dei testi e delle musiche. Al vincitore viene consegnato un elemento artistico originale che gratifica l’attività professionale. In particolare, si tratta di un'opera dello scultore Grillos dipinta con degli speciali colori della linea arteMURI dell’azienda Grigolin. L'idea artisticamente ha avuto un grande successo tanto che per la prossima primavera è prevista un’installazione di una di queste opere lungo il Canal Grande di Venezia. Nel 2017 il premio è stato consegnato al cantante Al Bano Carrisi nella domenica finale del festival al Grand Hotel al Mare di Bordighera alla presenza di numerose personalità, dei giornalisti di settore e di varie televisioni.

Quest'anno per la 68° edizione del Festival di Sanremo, si è deciso di consegnare il premio a Treviso, nella cui provincia è nato e risiede il noto bassista dei Pooh, Red Canzian. Una volta ricevuta la notizia dell’assegnazione del premio, Red Canzian ha dichiarato: “È particolarmente stimolante essere premiati per la ripartenza e non per la carriera, significa che anche il mio presente che guarda al futuro ha un suo piccolo enorme valore”. Molte sono state le motivazioni che hanno determinato la scelta del vincitore. L'aver dichiarato che “le canzoni sono come i colori, è un fatto di gusti, non c'è quello giusto e quello sbagliato…” ha particolarmente fatto effetto a Francesca Grigolin, che è stata colpita anche dal sapersi rimettere in gioco da parte del nuovo Red, in quanto dopo un così grande successo non è semplice superarsi in una carriera da solisti. Ci vuole tanta grinta, coraggio e perseveranza, tutte doti che il noto artista trevigiano ha manifestato. Inoltre nella sua canzone “Ognuno ha il suo racconto” secondo Simone Grillo “la semplicità delle parole e la loro disposizione all'interno del testo sono fortissime, piene di energia e ogni volta che le ascolti ti fanno venire in mente degli episodi della tua vita e ti rendi conto che ognuno di noi ha una propria straordinaria storia”. La consegna del rosso premio è avvenuta giovedì mattina nella Sala Verde del Comune di Treviso. Tantissima emozione tra i fans e un commosso Red ha ricevuto il premio “The Voice Sanremo 2018” tra gli applausi spontanei e sinceri dei presenti. Tra pochi giorni ci sarà la partenza del Tour “Testimone del Tempo” di Red Canzian, programmato per tutto il mese di maggio per presentare il suo nuovo disco nei principali teatri italiani, con inizio il 4 maggio dal Gran Teatro Geox di Padova. Un tour dove racconterà il suo percorso musicale e la sua carriera dagli inizi fino ai giorni nostri e che sarà arricchito dalle immagini, dai personaggi e dagli avvenimenti che hanno segnato la sua storia.