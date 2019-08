Un Ferragosto preistorico al Parco Archeologico del Livelet di Revine Lago

Giovedì 15 agosto il Parco Archeologico Didattico del Livelet a Revine Lago è il posto perfetto per passare un Ferragosto indimenticabile tra attività sportive dell’antichità, divertimento e scoperte archeologiche da restare a bocca aperta. “Il Preistorico che c’è in te”, una giornata diversa dal solito dedicata a sport e giochi che non sono soltanto attività moderne, ma hanno una storia di secoli e secoli alle spalle, tutta da scoprire. Il Parco sarà aperto nel mese di agosto dalle 10 alle 19 e la giornata sarà arricchita da laboratori speciali e attività per tutta la famiglia.

Una giornata all’aria aperta fra storia e divertimento, alla scoperta dell’eredità che ci hanno lasciato i nostri antenati, delle attività che svolgevano nei momenti di relax o in quelli dedicati alla caccia e ad altre faccende quotidiane. A Ferragosto, sarà dunque possibile diventare un atleta delle “Olimpiadi preistoriche”, mettendo alla prova la propria mira, la propria energia e la propria mente, esercitandosi come un vero paleolitico a tirare con l’arco. Per i più abili archeologi o gli aspiranti tali, il misterioso “Rombo sonoro” è il laboratorio perfetto, durante il quale cimentarsi nella realizzazione di un piccolo strumento musicale in legno. Invece, il laboratorio delle “Pintadere” è l’occasione per mostrare le proprie capacità di riproduzione di reperti archeologici di difficile interpretazione, ricreando i curiosi timbri di terracotta che venivano utilizzati per decorare la pelle, i vestiti, ma anche il pane.