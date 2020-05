Fase 2, riaprono a Montebelluna il Museo civico e il MeVe

Il “via libera” alla riapertura dei Musei non ha colto impreparati i musei civici di Montebelluna. Già giovedì 21 maggio il Museo di storia naturale e archeologia e il Memoriale veneto della Grande guerra (MeVe) di Montebelluna riapriranno i battenti al loro pubblico, applicando misure di sicurezza straordinarie in conformità con le normative vigenti.

Il personale delle due strutture ha affrontato la riapertura con grande entusiasmo, nonostante i musei siano rimasti virtualmente sempre “aperti” sui canali social. Grazie alla realizzazione di contenuti speciali per facebook, non si è mai smesso di valorizzare il ricco patrimonio naturalistico, Archeologico e storico di Montebelluna, sempre però strizzando l'occhio alla riapertura. Il 21 maggio si riparte all’insegna della sicurezza, senza però rinunciare all’accoglienza. Anzi, sarà l’occasione per riscoprire i due Musei sotto una luce diversa, puntata sul benessere del visitatore. Contestualmente riapriranno anche le mostre temporanee “Sapiens. Da cacciatore a cyborg” al Museo Civico di Montebelluna” e “Edison. L’uomo che inventò il futuro” al MeVe, entrambe prorogate.

Spiega l’assessore alla cultura di Montebelluna, Debora Varaschin: «Giovedì per i nostri Musei sarà come un primo giorno di scuola, quella sensazione attesa di ritrovarsi che lascia gioia e voglia di scoprire. Tutto è pronto secondo quanto previsto per il momento particolare che stiamo vivendo. Ma, anche dietro le mascherine ci sarà il sorriso di tutti gli operatori che vi accoglieranno nelle nostre strutture. La ripartenza non è facile per nessuno di noi, tra timori e voglia di lasciare tutto alle spalle, siamo sicuri che visitare il Museo civico, il MeVe e le mostre a loro collegate, Edison e Sapiens sarà un momento diverso per immergersi in un mondo fatto di sensazioni ed emozioni dove trascorrere alcune ore con serenità, magari in compagnia dei più piccoli».

I nuovi orari dei due musei

A partire dal 21 maggio il Museo civico (Sezione permanente e Mostra temporanea) avrà i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30. Il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30. Il MeVe avrà invece i seguenti orari: il giovedì e venerdì dalle 14 alle 18. Il sabato dalle 14 alle 19:30. La domenica dalle 14 alle 19:30