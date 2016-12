Le ricette di "Sior Dolce": ecco come realizzare una buonissima torta light alle mele

Siamo giunti a festeggiare il Natale, festa che richiama il valore della famiglia, del ritrovo tra parenti per condividere la gioia dello stare insieme e del ritrovarsi ancora dopo un altro anno trascorso, il tutto per festeggiare insieme le festività tra leccornie e dolci a non finire. "I dolci tipici del Natale, come sappiamo, sono il pandoro ed il panettone i quali però sono anche molto difficili da realizzare in casa: ci vuole tempo, passione ed una certa dimestichezza. Io li ho realizzati qualche anno fa, con il lievito madre e con tre giorni di lavorazione e devo dire che il risultato era abbastanza buono (trovate le foto nella mia pagina Facebook di Sior Dolce). Oggi però vi voglio proporre un dolce non propriamente natalizio, ma sicuramente un bel regalo da poter donare o ricevere in queste festività ricche di cibi succulenti e super calorici, ossia una torta light alle mele con pochi ingredienti e grassi, da abbinare a panettoni e pandori farciti con creme golose".

TORTA LIGHT ALLE MELE

Ingredienti:

120 gr zucchero semolato

85 ml olio di semi

155 ml acqua

100 gr farina 00

100 gr farina integrale

1 bustina di lievito per dolci

Succo di mezzo limone

3 albumi

2 mele

Cannella

Procedimento:

Sbucciare le mele e tagliarle a fettine, disporle in un piatto ed irrorarle con il succo di mezzo limone. In una terrina inserire lo zucchero insieme agli ingredienti liquidi e mescolare con una frusta, poi aggiungere gli albumi montati a neve ben ferma. Amalgamare così l’impasto ottenuto dal basso verso l’alto per evitare che smonti ed aggiungere un pizzico di cannella in polvere (se piace), le farine ed il lievito setacciati un po' per volta. Infine aggiungere qualche fetta o pezzo di mela tagliato precedentemente.

Prendere una teglia rotonda di diametro 20 cm, se volete che la torta venga bella alta, altrimenti anche 24-26 cm; foderarla poi con carta da forno e disporre le mele a raggiera nel fondo della tortiera. Aggiungere l’impasto ed appoggiare delicatamente sopra le mele restanti. Infornare a forno statico e preriscaldato a 170 gradi per 40 minuti: Fare infine la prova stecchino al centro per vedere se è cotta. per poi togliere la torta dal forno e lasciar raffreddare. In ultimo servire a fette cosparse di zucchero a velo. BUON APPETITO E BUON NATALE!