Le ricette di "Sior Dolce": come preparare degli irresistibili brownies al cioccolato

TREVISO Dopo le abbuffate delle festività bisogna rimettersi in forma ma senza rinunciare a qualche dolcetto; si dice infatti che nove persone su dieci amano il cioccolato, c’è chi lo preferisce fondente e chi al latte ma certamente il più benefico è il primo. Il cioccolato fondente fa bene al sistema cardiovascolare, all’umore ed al palato e si dice sia in grado anche di allungare la vita. Uno scrittore austriaco, Frederic Morton, disse: "La vita senza cioccolato è una vita a cui manca qualcosa di importante".

Oggi vi vogliamo proporre quindi una ricetta light, priva di grassi, senza burro né latte ma con un ottimo gusto al palato e con benefici sull’umore e sulla quotidianità. Ecco a voi i BROWNIES LIGHT AL CIOCCOLATO

Ingredienti:

150 gr di cioccolato fondente (una tavoletta)

3 albumi

100 ml di yogurt

110 gr di farina 00

120 gr di zucchero

1 cucchiaino di lievito per dolci

Frutta secca

Procedimento:

Spezzettare il cioccolato in una ciotola e fonderlo a bagnomaria o in un pentolino a fuoco lento finché si è sciolto completamente.

Trasferire il cioccolato fuso in un recipiente più grande ed aggiungere lo zucchero e lo yogurt (preferibilmente con gusti al latte ad es. alla vaniglia, al cioccolato, alla stracciatella poiché lo yogurt bianco è troppo amaro) poi amalgamare il composto.

Montare gli albumi a neve ben ferma ed aggiungerli al composto mescolando dal basso verso l’alto in modo che non si smontino; aggiungere poco a poco la farina setacciata insieme al lievito e mescolare delicatamente.

Imburrare ed infarinare o ricoprire di carta da forno una teglia rettangolare o quadrata e versarvi il composto poi infornare nel forno già caldo a 180° per circa 20 minuti. Togliere la teglia dal forno, lasciar raffreddare poi tagliare a quadrotti e servire con una spruzzata di zucchero a velo.

I Brownies sono ottimi sia come merenda, sia per la colazione ma anche per una pausa dolce e gustosa durante la giornata; se volete renderli più golosi tagliateli a metà e farciteli con della confettura di pesche o albicocche.

