Le ricette di "Sior Dolce": ecco come preparare dei muffin con gocce di cioccolato

Salve a tutti e buon anno nuovo! Spero che almeno voi abbiate potuto iniziare il nuovo anno con gioia e felicità, insieme alle vostre famiglie e ai vostri affetti. "Sior Dolce" di Silvia Gorghetto vi augura di trascorrere un anno ricco di nuove avventure ed emozioni, ricco di momenti accanto alle persone alle quali volete bene, ma anche pieno di nuove creazioni culinarie perché cucinare per qualcuno è uno dei migliori modi per esprimere il nostro affetto e amore verso chi ci sta accanto.

In questi giorni di festa ormai siamo quasi stanchi di vedere dolci, panettoni, pandori e chissà quanti zuccheri sono entrati nel nostro organismo! Ma le feste non sono ancora finite ed arriva lei…la Befana! Il dolce tipico della tradizione veneta la notte dell’Epifania è la “Pinsa”, una torta bassa, rettangolare fatta con un impasto che ha come base la polenta gialla arricchita con latte, zucchero, uvetta e semi di finocchio. Viene servita accompagnata dal Vin Brulè, la serata del 5 gennaio mentre si attende l’arrivo della Befana e si brucia il cosiddetto “panevin”, un falò molto alto fatto di sterpaglie e rami con in cima la sagoma di una vecchia come simbolo del vecchio anno che se ne va e del nuovo anno che è appena decollato.

La tradizione vuole che la Befana porti le calze piene di dolciumi ai bambini e proprio memore delle calze artigianali che ricevevo da piccola, colme non di dolci e carbone, ma di cibi salutari come i mandarini e la frutta secca e magari un piccolo dolce casalingo, vi propongo di provare a preparare questi piccoli muffin da poter anche incartare e mettere nelle calze dei vostri bambini o degli amici.

MUFFIN CON GOCCE DI CIOCCOLATO

Ingredienti:

1 uovo

40 gr di burro

50 gr di gocce di cioccolato

70 ml di latte

80 gr di zucchero

½ bustina di lievito per dolci

100 gr di farina 00

Procedimento: in una ciotola setacciare la farina insieme al lievito ed aggiungere lo zucchero e le gocce di cioccolato. In un altro recipiente mettere in burro fuso e intiepidito insieme al latte e all’uovo ed amalgamare poi procedendo delicatamente aggiungere le polveri e mescolare fino a raggiungere un impasto cremoso e consistente. Distribuire l’impasto ottenuto nei pirottini da muffin, potete anche usare lo stampo per i cupcakes per ottenere dei muffin più piccoli da poter inserire più facilmente nelle calze dopo averli confezionati oppure dei pirottini di varie forme in silicone. Infornate nel forno già caldo a 180° per 15 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare. Sformate i muffin e confezionateli a piacere. Buon appetito e buona Epifania!