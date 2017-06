Ristorante Le Beccherie: benessere a tavola e qualità nel piatto con la carne "grass-fed"

TREVISO In un mondo in cui l’attenzione dei consumatori nei confronti della qualità del cibo e della materia prima è all’ordine del giorno, il ristorante Le Beccherie sceglie la trasparenza. Per la sua celebre tartare, piatto storico del ristorante, Paolo Lai ha infatti deciso di utilizzare solamente carne grass-fed , grazie alla collaborazione con Ivo Colomberotto, titolare di Ivo il Mio Macellaio, macelleria che da pochi mesi ha aperto in pieno centro storico, a Treviso.

I fortunati avventori del ristorante di Piazza Ancillotto potranno così assaporare tutto il gusto e la genuinità di una carne unica nel suo genere. La grass-fed è infatti prodotta da una cooperativa di circa 500 micro allevatori in Carinzia, dove le mucche vengono cresciute negli ampi pascoli dove si nutrono esclusivamente dell’erba delle Alpi orientali. La commercializzazione di questo prodotto d’eccellenza in Italia è a cura di Ivo Colomberotto, ultima generazione di una famiglia di macellai trevigiani.

Naturalmente priva di antibiotici, la carne grass-fed si distingue da quella dei capi allevati a frumento anche da un punto di vista nutrizionale, grazie al ridotto quantitativo di grasso, l’elevata percentuale di Omega 3 e la grande concentrazione di ß-carotene. Per permettere di gustare al meglio il sapore e la consistenza di questa carne d’eccellenza, la tartare de Le Beccherie viene preparata utilizzando un apposito macchinario, brevettato dallo stesso Colomberotto, che garantisce l’omogeneità del taglio pur preservando intatte le fibre che la compongono.

Grazie alla passione per la qualità che accomuna Paolo Lai, titolare del ristorante, a Colomberotto, Le Beccherie si fa portavoce di un progetto che molto deve allo spirito imprenditoriale della Marca e che proprio lo scorso 3 giugno è stato presentato alla cittadinanza durante il convegno “Ritorna il benessere a tavola” che ha avuto come relatore il Dottor Paolo Petrucci, laureato in medicina e chirurgia e promotore del concetto di Lifestyle Medicine.