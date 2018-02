1998-2018: vent'anni dopo ecco il ritorno di Marco Paolini al Teatro Comunale di Treviso

TREVISO Sono passati vent'anni dal marzo 1998, quando sul palco del Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso Marco Paolini portò per la prima volta "Bestiario Veneto". Fu l'ultimo spettacolo che l'attore, scrittore, regista, drammaturgo e produttore rappresentò sul massimo palcoscenico della città. Quel nuovo lavoro ebbe due repliche: in entrambe le serate apparve in scena una panchina, calata dall'alto e rimasta appesa a trenta centimetri da terra. Era la panchina che l'allora sindaco della città, Giancarlo Gentilini, aveva fatto togliere per evitare che potessero usarla gli extracomunitari.

Da allora Paolini è tornato a Treviso nel 2013, in piazza dei Signori, nella serata assieme al maestro Mario Brunello intitolata "Scusate il ritardo". Al Comunale un anno fa ha partecipato alla serata collettiva organizzata dal Comune di Treviso "Orti invisibili" e il 5 febbraio scorso su quel palco ha ricevuto il "Totila d'oro". Ma l'ultima esibizione con un suo spettacolo sul palcoscenico del Comunale risale a quel marzo 1998.

Grazie a CartaCarbone festival, vent'anni dopo, mercoledì 21 marzo 2018 alle 21.00, Marco Paolini tornerà al Comunale - che nel frattempo, nel 2011, è stato intitolato a Mario Del Monaco - con il suo ultimo lavoro: "Le avventure di Numero Primo", tratto dal monolgo scritto assieme a Gianfranco Bettin e pubblicato da Einaudi. Prodotto da Michela Signori per Jolefilm, lo spettacolo "è un racconto teatrale, e un romanzo, una scusa per porsi delle domande nel presente, senza la pretesa di leggere il futuro". Le musiche sono composte ed eseguite da Stefano Nanni, con Mario Brunello al cello e il Coro Giovanile Città di Thiene.

