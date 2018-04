Da Treviso a Madrid: il "Ritratto di Frate Domenicano" andrà al Museo del Prado

TREVISO Il "Ritratto di Frate Domenicano", opera realizzata dal pittore Lorenzo Lotto nel 1526, continua ad essere al centro dell’interesse della cultura europea: nei prossimi giorni sarà infatti esposto al Museo del Prado di Madrid, ospite della mostra “Lorenzo Lotto: Portraits”, che si terrà dal 18 giugno al 30 settembre 2018 nella celebre capitale spagnola.

Nello stesso periodo il Museo di Santa Caterina ospiterà il dipinto di Tiziano Vecellio "Ritratto di Daniele Barbaro" che sarà esposto accanto al ritratto di Sperone Speroni: “Si tratta di una ulteriore conferma dell' interesse che i grandi musei europei hanno per le nostre collezioni civiche - dichiara l'assessore ai beni culturali - avremo modo di accostare il nostro Tiziano a quello esposto al Prado in un dialogo culturale di alto livello per la nostra città”. Il "Ritratto di frate domenicano" è uno dei pezzi più rappresentativi della Pinacoteca civica trevigiana fin dal suo ingresso nel 1891 grazie al legato Sernagiotto Cerato. Prima di quella data, Treviso che aveva visto i folgoranti esordi di Lorenzo Lotto nel primo decennio del Cinquecento e poi nell'ultimo soggiorno dell’artista, fra 1542 e 1545, non possedeva nessuno dei ritratti dipinti in città dall'artista. Il ritratto del frate ha assunto negli anni un rilievo sempre più importante nel patrimonio artistico conservato ai musei di Santa Caterina. Il restauro del 2010, condotto da Antonio Bigolin, aveva dato all'opera nuovo splendore e oggi, questo nuovo prestito nel museo più importante di Spagna, lo consacra come una delle opere più importanti conservate dalla nostra provincia.