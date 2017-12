Un trevigiano alla guida dei social network di Briatore: la storia di Roberto Buzzatti

TREVISO Ci sono storie che sembrano così vicine ai sogni da sembrare quasi impossibili ma sono la tenacia e la forza di volontà a renderle uniche e reali. E' questo il caso dell'imprenditore trevigiano Roberto Buzzatti, classe 1976, protagonista di un sogno divenuto realtà grazie a una storia a dir poco incredibile.

Dopo sette anni di gavetta trascorsi a lavorare in banca, nella filiale di Mestre del gruppo BNL Spa, Roberto si accorge che quel lavoro non fa davvero per lui, nonostante la sua grande predisposizione al lavoro e la meritevole scalata che l'aveva portato ai vertici della sede mestrina. Il suo sogno segreto è infatti quello di poter avvicinare un giorno il manager Flavio Briatore nei cui confronti nutre un'ammirazione smisurata dal giorno in cui l'ex marito di Elisabetta Gregoraci è riuscito a portare il titolo mondiale di Formula 1 nella Marca grazie alla scuderia di Luciano Benetton. Da quel momento Briatore è sempre stato per Buzzatti un modello di stile, lavoro e vita. Socievole, ma soprattutto social, la scommessa più grande dell'imprenditore trevigiano è stata quella di riuscire ad avvicinare Briatore attraverso il mondo digitale prima e reale poi. Un sogno che sembrava a dir poco impossibile, vista la notorietà del personaggio in questione. E' a questo punto però che entra in gioco la componente decisiva per lo sviluppo della storia, vale a dire i nuovi media.

Dopo non essere riuscito a partecipare al programma televisivo "The Apprentice", chiuso al termine della seconda stagione su Sky, Buzzatti crede di aver esaurito anche l'ultima speranza per poter conoscere il suo idolo ma la tecnologia lo aiuta con un contributo indispensabile. Nel 2014 l'imprenditore trevigiano inizia a entrare in confindenza con i meccanismi di Twitter, il social network più utilizzato da Briatore e lì inizia a fare di tutto pur di farsi notare dal manager del Billionaire. Racconta Buzzatti: "Facendo una grande scommessa con me stesso ho iniziato a pubblicare contenuti che raccontassero di lui, delle sue attività e di ogni cosa che potesse suscitare nei followers attenzione e curiosità". Il primo retweet da parte di Briatore arriva a qualche mese di distanza grazie a una battuta che Buzzatti scrive su un intervento di Della Valle a "Porta a Porta", dicendo che l'imprenditore marchigiano ha palesamente copiato una dichiarazione di Briatore e che, per sdebitarsi, dovrebbe regalare almeno un paio di Hogan al patron del Billionaire. A quel punto la fama di Buzzatti inizia a prendere forma: viene notato da politici, personaggi dello spettacolo e giornalisti che si interrogano sull'identità di questo misterioso direttore di banca così preparato sulla vita di Briatore. Alla fine la svolta: nel gennaio del 2016, due mesi prima del suo quarantesimo compleanno, il Gruppo Billionaire Life gli affida la gestione di alcuni social media. Buzzatti parte dalle pagine Facebook e Instagram del Twiga Monte Carlo, per poi passare a quelle del Billionaire Resort e Lion in the Sun. Fondamentale in questo periodo l'incontro con Francesco Menegazzo, trevigiano vincitore della prima stagione di "The Apprentice Italia", capace di dare a Buzzatti una serie di consigli fondamentali per entrare con successo nel mondo dell'azienda di Briatore. Seguono le aperture delle pagine di Billionaire Life e infine, con grande emozione da parte di Buzzatti, la gestione social del Billionaire Porto Cervo, primo storico locale della catena aperta da Briatore. Oggi il futuro dell'imprenditore trevigiano è alle soglie di un nuovo percorso. Dopo aver presentato le dimissioni dal lavoro in banca, Roberto Buzzatti ha deciso di mettersi in proprio avviando una nuova carriera sui social in cui poter gestire e dare consigli alle persone che più ne avranno bisogno per aumentare la loro visibilità in Rete, il tutto senza smettere di seguire i social della Billionaire Life, la compagnia che ha avuto il merito di trasformare il suo sogno in realtà.