Natale 2017: in occasione dell'ultimo consiglio comunale prima delle festività, il sindaco Fabio Chies aveva deciso di allietare la riunione istituzionale con le canzoni natalizie cantate dai bambini del Piccolo coro di Conegliano. Un concertino molto apprezzato che aveva chiuso in bellezza il consiglio comunale. Usciti di scena, i piccoli coristi, accompagnati dai loro genitori, erano entrati in sala giunta per ritirare i loro cappotti quando si sono trovati davanti a una meravigliosa tavola imbandita. Affamati e sorpresi si sono subito avventati verso tutto quel ben di dio ma, sul più bello, sono stati bloccati: «Quei panettoni sono per i consiglieri comunali, non per voi».

La notizia, riportata da "La Tribuna di Treviso" aveva all'epoca sollevato un vero e proprio polverone mediatico. Nonostante i piccoli coristi fossero stati avvisati che non ci sarebbe stato alcun buffet dopo la loro esibizione pre-natalizia, quando hanno visto la tavola imbandita con i panettoni già pronti e tagliati hanno pensato a una sorpresa dolcissima da parte dell'amministrazione comunale. Purtroppo non era così: i panettoni erano stati preparati solo per i consiglieri comunali e i bambini si sono dovuti allontanare a bocca asciutta. Un episodio criticato da molti genitori presenti quella sera in municipio: «Possibile un simile atteggiamento con dei bambini affamati? Imbarazzante» avevano commentato alcuni di loro. Oggi però, i piccoli coristi potrebbero avere la loro vendetta. Su Facebook, nelle scorse ore, è comparso un evento dal titolo piuttosto ironico: "Rubare il panettone ai consiglieri comunali di Conegliano". Se l'anno scorso sono stati i bambini a rimanere a bocca asciutta quest'anno potrebbe toccare ai consiglieri.

Nella descrizione dell'evento si leggono queste parole: "Vieni anche tu a rubare il panettone ai consiglieri comunali di Conegliano. Durante il Consiglio comunale verranno distratti da canti e balli folkloristici mentre noi potremmo cibarci delle migliori prelibatezze a loro riservate. Porta i tuoi bambini, raccogli quelli degli altri per strada e portali al rinfresco in sala giunta. Il più veloce verrà omaggiato di un ingresso gratuito alla pista di pattinaggio in Pizza Cima e se non sai pattinare tranquillo, ti accompagniamo noi in Ortopedia col simpatico trenino!" Una burla natalizia che ha già suscitato più di qualche ilarità anche se in molti l'hanno additata come uno scherzo di cattivo gusto. La polemica, per il momento, è servita. Per i panettoni invece bisognerà aspettare ancora qualche settimana.