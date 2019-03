Rudy Zerbi torna a Treviso ospite di un salone di parrucchieri

Lunedì 18 marzo, nel pomeriggio, Moira Bardini, titolare del salone parrucchieri Arte & Moda hair designer, accoglierà i suoi collaboratori insieme a Rudy Zerbi, celebre professore della scuola di “Amici” di Maria De Filippi, nonché conduttore tv e radiofonico, per anni top manager di successo.

L’incontro è stato organizzato per creare un momento altamente formativo: Rudy Zerbi preparerà il team di Arte & Moda hair designer a muoversi con successo verso i nuovi ambiziosi progetti di Moira. Moira ha inaugurato la sua attività nel 2006, offrendo un servizio di hairstyling innovativo, in grado di creare un “design” personalizzato per ogni look, con trattamenti all’avanguardia e la conoscenza professionale della cosmetica tricologica, che garantisce il benessere di cute e capelli. Di recente, ha deciso di ampliare l’offerta dei servizi per i propri clienti, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per la bellezza e il benessere di ogni donna. Rudy Zerbi, con la sua esperienza, guiderà il Team ad approfondire gli aspetti necessari per intraprendere un percorso di successo: la qualità, l’aggiornamento, la personalizzazione, l’accoglienza e un grande, appassionante, lavoro di squadra. Al termine dell’incontro è stato organizzato un brindisi di ringraziamento con tutte le clienti di Arte & Moda hair designer, che avranno così la possibilità di conoscere personalmente Rudy Zerbi.

Gallery