Sfida tra band musicali per il compleanno della sala prove del Progetto Giovani

Domenica 14 aprile, nell’ambito del “Wish Days Beer & Music Festival”, è stato festeggiato il compleanno delle sala prove del “Progetto Giovani” del Comune di Treviso durante il quale si sono esibite sei band del territorio in un momento di grande aggregazione: Nekrosene (trash metal), Burned Alive (black metal), Daily Crunch (Fresh Punk), Slane (Rock, Hard Rock), Devil Misses Flowers (Rock, Blues), Mestison (afro-caraibico) hanno infatti animato le serate fra entusiasmo e condivisione.

Ad aggiudicarsi il primo posto sono stati i Devil Misses Flowers, che avranno la possibilità di esibirsi live al pub “Wishing Wells Treviso”. Secondo gradino del podio per gli Slane e terzo per i Nekrosene. Sempre nell’ambito delle iniziative per i ragazzi, l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Treviso ha voluto riproporre l’iniziativa denominata “SediciTrenta”, un concorso di idee rivolto ai giovani di età compresa tra il 16 e 30 anni per la valorizzazione della creatività e della partecipazione su varie tematiche come musica, arte, teatro, danza, ambiente. Sono stati selezionati ben otto gruppi di giovani che realizzeranno, tra il mese di giugno e ottobre 2019, progetti evento/spettacolo come workshop e laboratori di qualsiasi genere su temi artistici, culturali, sportivi, fotografici negli spazi messi a disposizione dal Comune di Treviso.