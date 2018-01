Chiedilo ad Aranzulla! Il guru della tecnologia sbarca nella Marca

SAN FIOR Pensa a qualcosa che vorresti fare con il tuo pc, smartphone, tablet o qualsiasi altra diavoleria tecnologica ma che purtroppo non hai la benchè minima idea di come si faccia. Fatto? Ora Cercalo su Google. Con ogni probabilità ti comparirà questo simpatico ragazzo con gli occhiali che ti spiega come farlo. Si chiama Salvatore Aranzulla e forse lo avrete già sentito nominare...Il suo sito omonimo è tra i cinquanta più visitati d'Italia e il 27enne siciliano ha fatturato tre (3) milioni di euro negli ultimi anni con i suoi consigli tech.

Delle semplici ma geniali guide passo-passo che ora potrete chiedergli di persona in quanto il guru delle guide tecnologiche sarà ospite della serata "Meet Up con Salvatore Aranzulla" in programma il 26 gennaio a San Fior. Salvatore Aranzulla, incontra CLOU - in via San Florenzo 1 a San Fior - dove racconterà il percorso della propria crescita professionale e come è riuscito a diventare un imprenditore a 6 zeri. Ora non vi resta soltanto che condividere questo articolo sulla vostra pagina Facebook e se proprio non sapete come si fa...chiedetelo ad Aranzulla!