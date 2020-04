L'anniversario ai tempi del Coronavirus, Renato e Irma festeggiano 50 anni di matrimonio

Anche ai tempi del Coronavirus i trevigiani non smettono di regalarci un sorriso, grazie a ricorrenze che si festeggiano purtroppo in quarantena forzata, rinchiusi in casa: è il caso di Renato Caronello e di Irma Tomasi, coniugi di San Biagio di Callalta che nei giorni scorsi hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio. Renato, pensionato di 76 anni ed ex autista de La Marca, e Irma, casalinga di 71 anni, si sono sposati il 4 aprile del 1970. Gli auguri per questa importante anniversario, grazie alla nuove tecnologie, sono avvenuti in videochiamata con i figli della coppia: Domenico, Paola, Patrizia e Nicoletta e tutte le rispettive famiglie.

