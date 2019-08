Al via stasera a San Biagio di Callalta l'Oblique Festival 2019

Prende il via stasera, in piazza Tobagi a San Biagio di Callalta, Oblique Festival, la rassegna di musica, illustrazione, danza, cinema, artigianato locale, laboratori e street food. Alle ore 21.00 è in programma il Cinema all’aperto, dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie con la proiezione del film d’animazione Coco. Nella serata ci si potrà anche iscrivere al laboratorio, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, sulla storia di Frida Kahlo che si terrà nella giornata di sabato 31 agosto dalle 17.00 alle 19.00 (info e iscrizioni: 3347118734).

La rassegna, organizzati dall’associazione Oblique con il patrocinio del Comune, proseguirà giovedì 29 agosto: Oblique si unisce ai ragazzi del Chiosco Fagarè della Battaglia per portare all’interno del festival il Flower Power Party.

La terza giornata, venerdì 30 agosto, propone un poliedrico miscuglio di musiche fumettistiche, fumetti musicali e dj set illustrati accompagnati dalla danza contemporanea site-specific. Partner e art director dell’evento il TCBF, aka Treviso Comic Book Festival. Alle 20.00 si aprirà con il vernissage della mostra di Super Squalo Terrore che, per la prima volta nel trevigiano, presenterà la nuova collana LEMMI. A seguire il live di Ornello, specialista in Morso aperto, il cui ultimo singolo è stato accompagnato dalla storia a fumetti firmata da Paolo Gallina, diventata un fumetto che verrà presentato in anteprima all’Oblique Festival. La serata proseguirà con la presentazione del nuovo graphic novel Andrea scritto da Lo Stato Sociale e disegnato dal fumettista trevigiano Luca Genovese, presente al Festival insieme all’ideatore del personaggio: Alberto Guidetti, in arte Bebo, fondatore e membro de Lo Stato Sociale.

L’ultima serata, sabato 31 agosto, sarà caratterizzata da performance di face painting per il pubblico presente, un social table dove esporranno artigiani locali. Il tutto a ritmo cumbia: dalle percussioni degli Psycodrummers che si scambieranno il palco e la piazza con Sisma Tumbao, un duo di dj, Tobia ed Emanuele. La serata si concluderà con le note ritmate dei Cacao Mental.

Ogni sera vi sarà il Chiosco Oblique con angolo Craft Beer e Paprika Microfriggitoria (dal mercoledì al venerdì), uno street food con fritti sfiziosissimi e piatti fusion dai sapori italiani. Tutte le serate si terranno in Piazza W. Tobagi di San Biagio di Callalta e sono ad ingresso gratuito.