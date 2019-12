Arriva San Nicolò, bambini in festa: ecco dove incontrarlo nella Marca

In attesa dell'arrivo di Babbo Natale, i bambini della provincia di Treviso, in particolare quelli residenti nei Comuni della Sinistra Piave, si stanno preparando in queste ore all'arrivo di San Nicolò, festività molto amata che anticipa di qualche settimana il Natale.

Tra giovedì 5 e venerdì 6 dicembre saranno numerosi i Comuni trevigiani dove il santo barbuto apparirà per incontrare dal vivo i bambini portando loro dolciumi e caramelle. Conegliano sarà uno dei centri più attivi: il 6 dicembre alle ore 18 San Nicolò incontrerà i bambini a Parè, mentre nella frazione di Ogliano arriverà nel salone parrocchiale a partire dalle 19.45. A Gaiarine San Nicolò arriverà stasera, giovedì 5 dicembre alle 17.30 nelle vie del paese in sella a un cavallo e con un carretto pieno di regali e dolci per i più piccoli. Sempre la vigilia della festa di San Nicolò, a Vittorio Veneto torna la tradizione del "Bandot". Storia vuole che i più piccini, dopo cena, a gruppi di tre/quattro corrano per le vie del paese facendo più rumore possibile con vasi, detti anche “bandot”, pentole e piatti, intonando cantilene e aspettando in trepidante attesa l'arrivo del santo. San Nicolò arriverà anche a Portobuffolè giovedì sera, dalle ore 20. L'appuntamento sarà in Piazza del Brolo. Venerdì 6 dicembre a Motta di Livenza in Piazza Luzzati il santo incontrerà i bambini a partire dalle ore 16. Questi sono soli alcuni tra gli appuntamenti più attesi per questa festività. In quasi tutti i Comuni della Sinistra Piave però il Santo verrà festeggiato in maniera speciale. Tante anche le filastrocche a lui dedicate. Prima di andare a letto sul tavolo della cucina immancabile il bicchiere di vino per San Nicolò e un po' di paglia per l’asinello.