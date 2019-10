A Ca' di Rajo va in scena la vendemmia dei bambini

Riscoprire il fascino del contatto con la natura e degli antichi gesti che rendevano la vendemmia un rito di famiglia. Conoscere l'uva, il suo processo di maturazione, e mettersi alla prova tra i filari per provare l'emozionante momento della raccolta dei grappoli. Sabato 12 ottobre, a Ca' di Rajo, la cantina di San Polo di Piave, va in scena 'La vendemmia dei bambini', un pomeriggio dedicato ai più piccoli che potranno giocare tra i filari e toccare con mano i grappoli di Raboso Piave, vitigno dalla storia antica, esportato in Oriente già ai tempi di Marco Polo. L'evento si apre alle ore 15 e si chiude alle ore 17,30. Guidati da esperti, i piccoli potranno provare l'emozione di cogliere i grappoli e adagiarli sui graticci su cui avverrà il rito dell'appassimento che durerà per circa tre mesi. Nel frattempo, i genitori potranno concedersi un momento di relax sotto alle vigne a Bellussera, metodo di allevamento della vite messo a punto alla fine dell''800 e per decenni capace di caratterizzare l'architettura del paesaggio viticolo della Sinistra Piave. Le vigne, che crescono a tre metri di altezza da terra, faranno infatti da cornice alla presentazione della nuova annata di Raboso Piave firmata Ca' di Rajo. "Siamo orgogliosi di questo progetto. Si tratta di un modo per riavvicinare i più piccoli alla natura, sensibilizzandoli al suo rispetto ma anche di un'occasione per far vivere loro la vendemmia come un momento per stare in famiglia come lo è stato per noi", spiega Simone Cecchetto, giovane titolare dell'azienda insieme ai fratelli Fabio e Alessio.