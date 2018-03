Il mitico "Sonny Boy" di San Vendemiano rivive con tre notti live

SAN VENDEMIANO Il Sonny Boy è stato per quasi 20 anni un vero locale cult della Marca Trevigiana, celebre in tutta la penisola: a San Fior, dal 1984, era possibile assistere praticamente ogni sera della settimana a straordinari concerti dal vivo, con i migliori artisti del panorama italiano e internazionale. Oggi quella storica atmosfera rivive “on stage” grazie al Micasa di San Vendemiano, locale e ristorante che propone serate disco e di musica latina. Il Micasa ospiterà dal 24 marzo al 19 aprile tre “NOTTI SONNY BOY”, con la direzione artistica della Sonny Boy Management, l'agenzia di booking che detiene ancora oggi la gestione del marchio.

“Preciso anzitutto che qui non siamo di fronte alla riapertura del Sonny Boy – chiarisce Enrico Vesco, fondatore e titolare del vecchio Sonny Boy - stiamo parlando di tre serate al Micasa di San Vendemiano che chiamerò “ NOTTI SONNY BOY”, per riproporre la stessa atmosfera che si respirava... nel secolo scorso. È un modo per far assaporare anche alle nuove generazioni quelle fenomenali serate che accadevano all'interno del Sonny Boy. C'era la musica dal vivo, certo, ma c'era anche un aspetto umano, una straordinaria empatia con gli artisti, che ha reso quell'esperienza così speciale. Non potrò mai dimenticare le notti del dopo concerto con Vinicio Capossela: fino a mattina a sentirlo suonare il pianoforte e a chiacchierare di tutto e di niente; oppure quando Mick Taylor dei Rolling Stones arrivava di sorpresa e si metteva a suonare con qualsiasi band che, in quel momento, si trovasse sul palco. Sono passati a farci visita Adriano Celentano, che fu letteralmente assalito dall’affetto dei clienti, ed Eros Ramazzotti, che venne a sgranchire la voce con la sua band in un'indimenticabile jam session, subito dopo un concerto al Palaverde di Villorba.”

Quando il Sonny Boy chiuse, nel 2003, era uno dei dieci locali di musica live più importanti d'Italia, il punto di riferimento per tutto il Nord-Est. Il percorso artistico e produttivo di Enrico Vesco proseguì: oggi è il manager e il produttore artistico de Le Orme, Shel Shapiro e tanti altri artisti. Proprio Le Orme saranno i protagonisti della terza NOTTE SONNY BOY, quando saliranno sul palco del Micasa con l'ex violinista dei King Crimson David Cross, in una notte imperdibile per tutti gli amanti del prog-rock. “Voglio che le NOTTI SONNY BOY diventino un'occasione per divertirsi il sabato sera con la musica dal vivo – prosegue Enrico Vesco – in cui le band e gli artisti emergenti del territorio possano trovare un luogo dove confrontarsi con la propria dimensione live, per crescere artisticamente. Le NOTTI SONNY BOY saranno uno spazio open per diverse attività artistiche che non trovano spazi adeguati nel territorio: potremo ospitare in futuro mostre d'arte, mostre mercato con memorabilia legati alla musica, teatro, cabaret , incontri, convegni. Chiaramente – conclude Enrico Vesco – tutto questo non l’avrei mai potuto realizzare da solo: ringrazio il mio socio alla Sonny Boy Management Riccardo Checchin, che è anche il responsabile artistico delle NOTTI SONNY BOY, il gestore del Micasa Fabio Mariotto, la Contatto Show Events di Michele Ruffato, e Calinferno, che cura la ristorazione del Micasa. Si parte il 24 marzo: venite a trovarci, cercheremo di farvi respirare un po' di aria live!“

Questo il programma completo delle prime tre NOTTI SONNY BOY al Micasa:

sabato 24 marzo: OPENING PARTY con i TOYS che presenteranno lo spettacolo Deluxe e festeggeranno il loro 23° anno di attività. A seguire DJ “ Magic Sonny”

sabato 31 marzo: '80…VOGLIA DI SELFIE! Il party più paparazzato dell’anno: viaggio nel mondo della musica disco dagli anni '80 ad oggi in compagnia delle performance live dei VERTICAL SMILE e della consolle “Magic Sonny”. Premi offerti da MAGLIERIA FOLLOW ai selfie più originali e ai vestiti più stravaganti.

giovedì 19 aprile: A CENA CON LA STORIA: LE ORME feat. DAVID CROSS (ex King Crimson) – Italian Tour 2018. Cena + concerto oppure entrata solo concerto.