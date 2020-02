Ornello, il cantante veneto che ha rinunciato a Sanremo (Rock)

Arrivare fino alle finali di Sanremo Rock e poi, all’ultimo, non presentarsi. Una scelta controcorrente tanto quanto irriverente quella di Ornello, il cantautore mestrino/moglianese surreale che con il suo nichilismo sta spopolando in tutta Italia. Un passato da frontman nella band garage rock dei Boxmen, Ornello è un mix indie tra Luca Sardella e Vasco Rossi, tra Bugo, Calcutta, Tricarico e Ornella Vanoni, ebbene sì, perché il suo nome d’arte è ispirato proprio alla mitica “Cantante della Mala”. Forte personalità artistica, sette singoli all’attivo, e importanti collaborazioni con il mondo dell’illustrazione e del fumetto, Ornello si era iscritto quest’anno a Sanremo Rock giungendo tra i selezionati per la finale. Però, alla fine, non si è presentato. Una scelta controcorrente per un personaggio davvero curioso e sempre più amato, pronto a esibirsi di nuovo questa sera, venerdì 7 febbraio al’Argo 16 di Marghera nella serata con MusicaPerBambini feat. Funcis e Friedrich Micio.

E proprio di questa sua esperienza che l’ha portato a sfiorare Sanremo parla il prossimo singolo in uscita “Non vado a Sanremo, non sono mica sce…” con un’evidente rima che, ancora una volta, lo vede passare il confine della musica indie pop e saltare a piè pari nel rock demenziale. Quali altre sorprese avrà in mente?