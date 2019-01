"Colorado night" in filanda a Santa Lucia di Piave

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

E’ in arrivo a Santa Lucia di Piave una frizzante serata di Cabaret all'insegna del buonumore e della leggerezza! L'esilarante brigata di Colorado, mitico programma in onda da molti anni su Italia 1, che ha sfornato una serie infinita di comici e tormentoni, intratterrà il pubblico con gli esilaranti sketch e le battute irresistibili dei più noti protagonisti della nuova scena comica italiana. La Colorado Night è un format che l’agenzia Non c’è Problema propone in esclusiva. Ad alternarsi sul palco il duo di siciliani doc, ma milanesi d’adozione, Peppe&Ciccio (Giuseppe Bonini e Francesco Nicotera) con i loro monologhi caratterizzati da divertentissimi viaggi d’immaginazione. A loro si uniscono Gianluca Fubelli, nome d’arte Scintilla, e Gianluca Impastato, storici volti del gruppo “I Turbolenti” che portano in scena caricature di successo come il Giulio Cesare dei giorni nostri, il misterioso viaggiatore Mariello Prappapappo e l’esperto enologo Chicco D’Oliva.

Infine il talento poliedrico di Leonardo Manera che proporrà una selezione del suo vastissimo repertorio di personaggi, frutto di una eccezionale vena creativa e di una capacità trasformistica da vero show man. GIANLUCA FUBELLI Nome d’arte Scintilla. Dal 1998 al 2013 fa parte del gruppo “I Turbolenti”. Nel 2002 approda alla trasmissione televisiva Colorado. Ora lavora come solista, tra i suoi personaggi più riusciti il Giulio Cesare dei giorni nostri e il più bello d’Italia. Nel 2014 fa parte del cast di Tutto Molto Bello, per la regia di Paolo Ruffini, nel ruolo di Eros. Nel 2015 su Cielo Tv, fa coppia con Omar Fantini, prima in Top 20 Funnies e poi con House of Gag. Nel 2017 partecipa sempre a Colorado col ruolo di co-conduttore al fianco di Paolo Ruffini e Federica Nargi. GIANLUCA IMPASTATO Dal 1998 fa parte del quartetto de “I Turbolenti”, insieme artisticamente da oltre 10 anni, gruppo che nasce nei locali milanesi e riscuote grandi successi nei festival di cabaret nazionali.Dal 2002 partecipa sempre con “I Turbolenti” al laboratorio di Colorado Cafè, con la direzione artistica di Diego Abatantuono e poi all’omonima trasmissione televisiva. LEONARDO MANERA Artista poliedrico con un repertorio vastissimo di personaggi e una vena creativa eccezionale: intelligente, versatile, dotato di una capacità trasformistica da vero show man. Per la televisione ha partecipato a diversi programmi comici come State boni, Seven Show, Paperissima, Quelli che il calcio, Ciro, Belli dentro, Zelig, Zelig Circus, Zelig off e Colorado. Nel 2009 è stato il conduttore del varietà televisivo Grazie al cielo sei qui, in onda su La7. PEPPE & CICCIO Giuseppe Bonini e Francesco Nicotera, siciliani doc ma milanesi d’adozione, proprio nella metropoli iniziano il loro percorso artistico frequentando corsi teatrali e laboratori comici. Due personaggi che coinvolgono e stravolgono il pubblico con battute esilaranti, tenendo sempre alta la tensione comica grazie ad un continuo scambio di ruoli e dinamiche di ruolo, arricchite da monologhi e divertentissimi viaggi d’immaginazione. Biglietti in prevendita : • sulla piattaforma Eventbrite • presso Galileo sas Conegliano chiamando il numero dedicato: 346 0757861 • presso Jungle Records - Conegliano TV • presso Edicola Marcon - Santa Lucia di Piave TV