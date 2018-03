A Santo Stefano si apre il sipario sulla XXIII Primavera del Prosecco Superiore

Un brindisi in 17 tappe, dedicato al territorio dove nascono le bollicine più celebri al mondo, quelle del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Ancora pochi giorni e verrà inaugurata la XXIII edizione della Primavera del Prosecco Superiore, l’evento che propone le tradizionali “Mostre del Vino” insieme ad un fitto programma di eventi collaterali. Anche quest’anno sarà Santo Stefano ad inaugurare il 17 marzo la rassegna, con la 49^ Mostra Cartizze e Valdobbiadene DOCG che proseguirà fino al 27 marzo. Tante e variegate le proposte dedicate agli appassionati, che avranno a disposizione un fitto calendario di appuntamenti, per scoprire territorio, cultura, e storia di queste splendide colline.

Tre in particolare le declinazioni del programma: 1918 Guerra, 1968 Amore, 2018 Pace. Non solo degustazioni, quindi, ma anche momenti d’incontro per capire la storia passata e presente. Si comincerà sabato 17 marzo sulle note della banda musicale di Valdobbiadene, per proseguire, domenica 18, con le passeggiate mattutine nel paesaggio di Santo Stefano e l’immancabile spiedo della tradizione contadina.

LE PROIEZIONI : Lunedì 19 marzo inizierà il ciclo di proiezioni dal titolo PACE E GUERRA, tre diversi appuntamenti con altrettante pellicole italiane. Primo appuntamento alla Cantina Zilli, al vecchio Caseificio, con TORNERANNO I PRATI di Ermanno Olmi. LA GRANDE GUERRA di Mario Monicelli, sarà invece la pellicola proiettata nella serata di venerdì 23 marzo alla Cantina Ca’ Salina. Ultimo film in programma I CINQUE GIORNI CHE SALVARONO L’ITALIA di Doriano Dalla Piazza; proiezione martedì 27 marzo alla Cantina Fratelli Bortolin. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 20.45.

Martedì 20 marzo, alle 20.45 primo incontro con una speciale degustazione didattica dal titolo “Bianchi di confine”, con i vini di Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, degustazione che si ripeterà anche nella serata di martedì 27 marzo. Sabato 24 marzo, alle 10.30, aprirà la giornata la tavola rotonda “PRO SECCO, PRO LOCO?” mentre nel pomeriggio si potrà camminare “SUI PASSI DELLA GRANDE GUERRA” con una passeggiata didattica nei luoghi di Santo Stefano, con guida e sosta in cantina. L’appuntamento è curato dal gruppo Alpini Santo Stefano. Concluderà la giornata la gustosissima cena con gli “GNOCCHI DI CASA” fatti a mano dalle massaie di Santo Stefano.

Domenica 25 marzo alle 9.00 nuovo appuntamento con le PASSEGGIATE NEL PAESAGGIO DI SANTO STEFANO, tra vigne e cantine, con merenda contadina e il tradizionale pranzo con lo spiedo. Infine, martedì 27 marzo, grande conclusione della Mostra di Santo Stefano presso la cantina Fratelli Bortolin alle 22.45 con “L’ultima Ombra”, il brindisi di congedo che saluterà la 49^ Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG.