Artista trevigiano realizza le copertine delle agende degli sport invernali

Quest’anno lo Sci Club e del FISI Veneto (Federazione Italiana Sport Invernali), hanno deciso di affidarsi al vignettista Trevigiano Beppe Fantin per realizzare le copertine delle agende gare della stagione 2019 – 2020. Lo Sci Club ha scelto una grafica stilizzata che rappresenta la famiglia sulle piste innevate, messaggio chiaro per far capire che lo sport invernale non ha limiti di età e tutti, bambini e adulti possono passare giornate stupende e rilassanti sulla neve, scoprendo la bellezza di sciare in mezzo alla natura meravigliosa delle montagne imbiancate. Il tutto richiamando il tricolore ricordando che le nostre Dolomiti sono Patrimonio Mondiale UNESCO. Una copertina d’autore fatta con la tecnica dell’acquerello invece è quella scelta dal FISI Veneto. La vetta di una montagna delle nostre Dolomiti, con uno sciatore al centro. Si, perché per la Federazione questo sport è al centro, da qui escono i grandi campioni che trasmettono ai giovani la voglia di entrare nel mondo dello sport invernale. All’interno delle due agende si possono trovare tutti gli indirizzi utili per contattare le rispettive sedi, per chiedere informazioni su corsi e gare. Inoltre, ci sono tutte le date che riguardano le competizioni di tutte le categorie previste per questa nuova stagione.

Per tutte le informazioni e per richiedere l’Agenda:

FISI COMITATO VENETO - VIA PAGELLO, 13 - 32100 BELLUNO

Tel. 0437.26458

info@fisiveneto.org

SCI Club Treviso - VIA ISONZO, 10 – 31100 TREVISO

Tel. +39 351 9282474 –

E-mail sciclubtreviso@libero.it