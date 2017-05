Musica di qualità e una location mozzafiato: il grande ritorno di Sexto 'Nplugged

SESTO AL REGHENA Ricreare un ecosistema delle meraviglie simile alle Wunderkammer del '500, collocando oggetti surreali e a volte impossibili sugli scaffali di un insolito museo di mondi immaginari, per lasciare negli occhi dello spettatore lo stupore di chi riconosce qualcosa di straordinario o lo contempla. Si presenta con un'ambizione davvero molto elevata la nuova edizione di Sexto 'Nplugged uno dei festival musicali più interessanti dell'estate a Nordest.

Se Home Festival a Treviso e Ama Music Festival ad Asolo hanno dimostrato d'essere diventati due degli eventi di maggior richiamo della nostra provincia, bisogna dire che, a pochi chilometri dal confine che separa Veneto e Friuli, la rassegna estiva di Sesto al Reghena ha saputo affermarsi negli anni come un vero paradiso per gli amanti della musica di qualità. Scelte artistiche mai banali, artisti internazionali e una location a dir poco mozzafiato: il complesso abbaziale di Piazza Castello. Sexto ’nplugged nasce con lo scopo di percorrere strade alternative, ma non contrapposte, rispetto al luogo in cui si svolge; Cinque serate di grande musica dal 9 al 27 luglio. Si inizia con un ospite che ha fatto la storia del folk: Mark Lanegan e la sua band apriranno la kermesse in un concerto che si preannuncia già carico di emozioni. Neanche il tempo di prendere fiato ed ecco che il 10 luglio, la sera seguente l'apertura, saliranno sul palco Austra e Dillon, due delle realtà più interessanti della musica indipendente a livello mondiale. Grande attesa anche per il concerto degli Air (in programma il 20 luglio), duo francese con oltre vent'anni di carriera alle spalle. Gran finale il 26 e 27 luglio sulle note di Benjamin Clementine e Trentemoller, due artisti diversissimi tra loro ma accomunati da una straordinaria capacità di emozionare il loro pubblico.

A pochi mesi dall'inizio della rassegna gli organizzatori sono entusiasti: "Siamo davvero soddisfatti della nostra direzione artistica “collettiva”, frutto dell’incontro e dell’encomiabile lavoro di tante diverse menti che lavorano all’unisono per donare al pubblico non solo un concerto ma la possibilità di vivere un’esperienza a tutto tondo che inizia anche dai piccoli dettagli quali, ad esempio, la ricerca di un’immagine grafica del festival che sia surreale e accattivante. Immergersi nel borgo medievale di Sesto al Reghena per avere la possibilità di ascoltare alcuni tra i migliori artisti in tour estivo, ammirare le architetture di Piazza Castello e assistere a set musicali alternativi, rock, elettronici e d’avanguardia: questa è la formula che proponiamo e che da ormai molti anni riscuote grandissimo successo di critica e pubblico. La nostra macchina organizzativa è perfettamente a regime, con persone consapevoli dei risultati ottenuti e delle proprie capacità. Non ci resta che sfruttare appieno questi elementi per regalare a tutti nuove performance e un’idea di festival in continua ascesa che custodiamo e trattiamo con cura". I biglietti per i concerti di quest'anno sono già in vendita, mentre per ogni altra informazione sul festival vi basterà consultare questo link .

Gallery