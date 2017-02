Pieve di Soligo: cinquemila persone presenti alla sfilata dei carri mascherati in città

PIEVE DI SOLIGO Due ali ininterrotte di folla hanno accompagnato la sfilata di carri allegorici e maschere andata in scena sabato pomeriggio nel centro storico di Pieve di Soligo, recuperando così lo spettacolo annullato domenica scorsa a causa della pioggia battente. Tante nuvole si erano addensate sul Quartier del Piave ma le precipitazioni hanno risparmiato la sfilata organizzata dall'Associazione Carnevali di Marca che ha così invaso il centro pievigino di allegria e spensieratezza. In circa cinquemila, secondo le prime stime degli organizzatori, hanno assistito allo spettacolo gratuito.

In serata i festeggiamenti si sono spostati nel centro di Sernaglia della Battaglia, presentati da Moreno Meneguz e in collaborazione con la Pro Loco, sfileranno il gruppo Alpini e scuola materna di Sernaglia (Il mondo di Alice), gruppo Amici di Susegana (I pirati), Giovani di San Giorgio in Brenta (Metti in moto l'allegria), Amici di Quarto d'Altino (Cavalcando il Carnevale), gruppo carnevale Pero di Breda di Piave (L'Italia: la Grande bellezza), Giramondo di Catena di Villorba (L'allegro chirurgo) e gruppo Festeggiamenti Sernaglia (Walt Disney re dei cartoni animati). Al termine della sfilata, serata musicale in piazza con Dj Andrea Amadio.

Il centro di Sernaglia sarà invaso pacificamente da carri e maschere anche domenica 12 febbraio alle 14.30. Animeranno questa nuova sfilata realizzata in collaborazione con la Pro Loco, presentati da Roberto Biz, l'associazione Carnevale che passione di Rossano Veneto (tema: Qui si fa la storia), gruppo Giovani di San Giorgio in Brenta (Metti in moto l'allegria), Amici di Quarto d'Altino (Cavalcando il carnevale), gruppo Festeggiamenti Sernaglia (Walt Disney re dei cartoni animati), gruppo carnevale Pero di Breda di Piave (L'Italia: la Grande bellezza), Giramondo di Catena di Villorba (L'allegro chirurgo), gruppo parrocchiale di Nervesa (Un tuffo nel passato tra prìncipi e principesse), Cer di Soligo (I mitici fifties), gruppo Alpini e scuola materna di Sernaglia (Il mondo di Alice).

Sempre domenica 12 alle 14.30, ma nel centro di Ponte della Muda in Cordignano si svolgerà in collaborazione con la Pro Loco la quarantunesima edizione del locale carnevale con la partecipazione dei seguenti carri e gruppi: Lis Mascaris di Morsano al Tagliamento (tema: La magia dei cartoons), comitato Chions Tuttinsieme (King Charlest-Kong), gruppo Cordignano Splendidi Eventi (Peter Pan), gruppo carro mascherato di Bagnolo (Raperonzolo), gruppo FonFierun di Corbanese (Kung Fu Panda), gruppo genitori scuola materna di Soligo (“I Minions”), gruppo Dal Santo di Prata di Pordenone (Magie del bosco), Amici scuola dell'infanzia di Santa Lucia di Piave (Masha e Orso) e gruppo “I Semprequei” di Tezze di Piave (Le befane di Tezze).

A fianco delle sfilate cammina anche quest’anno la Lotteria di beneficenza dei Carnevali di Marca, che vanta un montepremi del valore di 20.000 euro e come primo dei 50 premi in palio un’automobile Opel Corsa Enjoy Coupé. Al di là dei premi, la lotteria ha una forte valenza sociale: per ogni biglietto da 2 euro venduto, i Carnevali di Marca devolveranno 5 centesimi a enti e associazioni di solidarietà segnalati all’associazione dalle Amministrazioni comunali del territorio. Più saranno i ticket acquistati e maggiore sarà la cifra messa a disposizione per questa finalità. L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà nel corso del Galà di chiusura in programma sabato 1° aprile all'oratorio Giovanni Paolo II a San Vendemiano.