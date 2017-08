"Un sogno chiamato Shanghai": il ballerino trevigiano Celian Bruni torna dalla Cina

SPRESIANO Celian Bruni, ballerino quindicenne dello "Studio 2000 Danza" di Spresiano, è tornato da Shanghai (Cina) dopo un'esperienza strepitosa al “Metamorphosis International Residency - Shanghai’17", diretto da Iratxe Ansa ed Igor Bacovich, coreografi-danzatori freelancer che in questa occasione hanno raggruppato 23 ballerini da tutto il Mondo tra qui Celian, scelto in occasione di un workshop presso la sede dello Studio 2000 Danza.

Questo residence intensivo di danza contemporanea utilizza il Metodo Metamorphosis che consiste in un processo di trasformazione e crescita in cui i ballerini diventano artisti attraverso un percorso mirato ed intelligente che richiede disciplina ed un duro lavoro, incoraggiando la creatività con l’esplorazione guidata da questi grandi coreografi, che promuovono la gioia nel movimento consapevole. In questo mese ricco di input i 23 danzatori hanno avuto la possibilità di danzare al “Long Museum"ed al "Power Stations of Art" dove hanno interagito sia con le opere d’arte che con il pubblico e hanno concluso con la presentazione della Performance finale all'"International Dance Theatre di Shanghai" l'8 e 9 agosto con il tutto esaurito. Questa è l’ennesima dimostrazione che i talenti volenterosi possono avere le grandi occasioni in qualsiasi luogo.