Il gruppo musicale Alma Swing, il chitarrista Lino Brotto e lo scrittore Max Solinas sono i protagonisti della settima edizione del Concerto all'Alba, iniziativa ideata dal direttore d'orchestra Stefano Mazzoleni, insieme alla giornalista Cristiana Sparvoli, e che fin dall'inizio ha trovato il sostegno e la collaborazione del Comune di Silea - Assessorato alla Cultura, che lo inserisce nel suo programma di manifestazioni estive. Sabato 22 giugno il concerto celebra il solstizio d’estate, con inizio alle ore 5.30, al sorgere di un nuovo giorno in un particolare contesto naturale: il grande prato al lato della Centrale elettrica di Silea, lungo la via Alzaia che costeggia il fiume Sile. Giunto ormai alla settima edizione, l'evento di quest’anno propone un programma diverso, rispetto agli anni scorsi: protagonisti della parte musicale saranno, infatti, gli Alma Swing, gruppo famoso per le sue sonorità swing tipiche della Parigi Anni Trenta, tra cui spicca il tributo al grande chitarrista manouche Django Reinhardt.

Gli Alma Swing contano dieci anni di attività. Sono Lino Brotto (chitarra solista), Mattia Martorano (violino), Andrea Boschetti (chitarra ritmica) e Beppe Pilotto (contrabbasso). Il loro hot jazz di tradizione europea proietterà verso l'estate il pubblico del Concerto all'Alba in modo vivace e frizzante, accompagnati dalla ritmica dei ruggenti anni Trenta. Ad alternare i momenti musicale ci saranno le letture di Max Solinas, scrittore e scultore veneziano residente a Cison di Valmarino, che ha recentemente pubblicato il romanzo “Il lupo e l’equilibrista” (Garzanti Editore), da cui leggerà alcuni brani. Dall'ambientazione del concerto in riva al Sile si passerà alle atmosfere dolomitiche descritte da Solinas. Infatti, la montagna è la sua musa ispiratrice: dai boschi trae l'energia creativa che infonde nelle sue opere. Insieme alla lupa Arja, sua fedele compagna, prosegue il Grande Viaggio alla scoperta della Vita Naturale.Il libro "Il lupo e l'equilibrista" potrà essere acquistato al termine del concerto, con la collaborazione della Libreria Lovat di Villorba.

Il Concerto all'Alba quest'anno assume una particolare valenza: fortemente voluto e progettato dal maestro Stefano Mazzoleni insieme al Comune di Silea, sarà un momento di vicinanza e solidarietà del pubblico verso il direttore d'orchestra, colto da malore nel corso di un evento musicale il 7 aprile scorso, da cui si sta progressivamente riprendendo.