Al via i "mitici" martedì dalla Nea: si parte con i ritmi balcanici di Ajde Zora

L’attesa è finita. Ritornano domani, 4 giugno, i mitici “martedì” all’Osteria Da Nea di Silea con un’importante novità: la nuova stagione estiva di appuntamenti musicali in riva il Sile è organizzata in collaborazione con il DUMP. Un calendario di live e djset infrasettimanali, ogni martedì, che aprirà domani con il concerto di Ajde Zora – Balkan Gipsy Music, a cui seguirà la selezione musicale dell’eclettico Enrico Sist.

Al via martedì 4 giugno, NEA meets Dump: un ricco calendario di eventi musicali per ballare e divertirsi, ogni martedì, in riva in Sile. Si partirà domani alle 18.30 all’Osteria da Nea di Silea con un live d’eccezione. A salire per primi sul palco per accendere questi nuovi martedì estivi di energia saranno gli Ajde Zora: un progetto nato dall’incontro della cantante serba Milica Polignano con i musicisti italiani Francesco Mattarello (fisarmonica), Micol Tosatti (violino), Giulio Gavardi (chitarra e sax soprano), Giorgio Marinaro (basso), e Francesco Prearo (batteria). La band esplora la musica delle popolazioni gitane che da secoli abitano l’Europa orientale, unendo l’esuberanza del repertorio balcanico all'intensità della tradizione gitana. L’esperienza del gruppo si è consolidata in questi anni portando la musica balcanica in piazze, teatri, locali e festival internazionali in oltre 200 concerti, tra i quali: Verzasca Foto Festival (Svizzera), Sherwood Festival (Padova), Suoni di Marca Festival (Treviso), SUQ Festival - Teatro del Dialogo (Genova); Adriatico Mediterraneo (Ancona); Mercantia (Certaldo), Folkest (Friuli); GitannekesFoor (Belgio), GhanaFest (Malta).