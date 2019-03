"Felicemente": ecco il club della risata a Silea

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dal 1° Luglio 2015, grazie a un iniziativa dell’insegnante Marco Bassiato, è attivo a Silea il Club della Risata “FeliceMente”, uno dei Club della Risata più frequentati d’Italia. “Ma che cos'è un Club della Risata?” abbiamo chiesto direttamente all'insegnante. “Un Club della Risata è dove si svolgono, principalmente, sessioni di Yoga della Risata, la disciplina che sta avendo una enorme diffusione grazie agli enormi benefici che se ne ricavano, è un appuntamento che si regalano le persone per portarsi a casa positività di lunga durata”. Lo Yoga della Risata è una disciplina nata nel 1995 grazie a un’intuizione del medico indiano Dr. Kataria, secondo il quale, tutti possono ridere senza un motivo specifico e senza bisogno di comicità. Attraverso degli esercizi fisici si portano corpo e mente a ridere, con il risultato, come dimostrato da innumerevoli studi in materia, di calare lo stress, caricarsi di energia e migliorare la salute. L’insegnante Marco Bassiato, insieme alla moglie Daniela e il loro Staff, hanno certificato numerosi altri insegnanti, che stanno diffondendo la disciplina in tutto il territorio provinciale, attraverso l’apertura di altri Club della Risata e la presenza in strutture scolastiche, sanitarie, case di riposo e, come usa spesso dire l’insegnante, “stiamo portando lo Yoga della Risata lì dove ce n’è bisogno!”.

La Partecipazione a un Club della Risata è libera. “Per capire veramente lo Yoga della Risata è necessario provarlo” sostiene Marco Bassiato e quindi: per avere qualsiasi tipo di informazione telefonare al numero verde 800 97 43 11, inviare una mail a info@felicemente.eu o consultare il sito www.felicemente.eu Collegandosi alla pagina Facebook https://www.facebook.com/FeliceMenteYDR/ si troveranno sempre notizie aggiornate degli eventi e le serate organizzate dal Club.