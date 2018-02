“Star Wars”, opere realizzate in mattoncini Lego

SILEA L’Amministrazione Comunale di Silea è orgogliosa di patrocinare l’esposizione della collezione privata di opere ispirate a “Star Wars” realizzate in mattoncini Lego, organizzata da NordEstBrick, che si terrà sabato 17 febbraio 2018, dalle ore 9.00 alle 21.00 e domenica 18 febbraio 2018, dalle ore 9.00 alle 19.00, presso il Centro Culturale “C. Tamai” di Silea, in via Roma 81.

Tommaso Favaro, classe 2005, dimostra in tenera età la passione per i mattoncini Lego del papà Samuele. In seguito, inizierà ad appassionarsi per il cinema ed in particolare a “Il Signore degli Anelli” e “Star Wars”, a cui si allaccia il legame coi mattoncini danesi ed inizia il gioco seguita dalla raccolta dei set della saga. Insieme a papà Samuele iniziano nel 2015 l’avventura “Tommy Bricks”, che li porta l’anno successivo ad esporre in manifestazioni in giro per l’Italia, trasformando Tommaso nel capo della situazione.

Samuele decide di intraprendere la via della “creazione senza istruzioni” chiamata tecnicamente “MOC: My Own Creation”, ossia opera di fantasia senza istruzioni. Il risultato è la Base di Hoth di Episodio V, la quale ha subito un riscontro notevole tra gli “AFOL- Adult Fans Of Lego” di tutto il mondo. In questa esposizione a Silea, hanno deciso di condividere con gli appassionati, la quasi totalità della loro collezione. Il Sindaco Rossella Cendron: “Silea continua a distinguersi per la capacità di creare occasioni dove la creatività, il gioco e la fantasia contagiano positivamente la comunità. Nel caso dell’esposizione di Tommaso e Samuele, sono maggiormente orgogliosa, in quanto la loro proposta ha reso i due cittadini protagonisti e promotori di un’iniziativa molto particolare che, sono sicura, attirerà numerosi visitatori ed appassionati”.

“STAR WARS” IN MATTONCINI LEGO

Sabato 17 febbraio 2018, dalle ore 9.00 alle 21.00

Domenica 18 febbraio 2018, dalle ore 9.00 alle 19.00

Centro Culturale “C. Tamai” di Silea, via Roma 81