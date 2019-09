Domenica la festa di fine estate chiude Nea Meets Dump

Appuntamento da non perdere, domenica 8 settembre, dalle 17.00 a mezzanotte, all’Osteria da Nea con la Festa di Fine Estate, l’atteso party in riva al Sile che celebrerà la fine di questa stagione in musica “Nea Meets Dump” lungo la Restera, nata dalla collaborazione tra il locale di Silea e il Dump di Treviso. Una partnership vincente, che per questa ultima serata di festa, si aprirà alla partecipazione straordinaria dell’even-concept itinerante “Taste”. A chiudere il sipario su questa edizione rinnovata dei Martedì dalla Nea, saranno infatti tre djset, e una speciale performance artistica. Dalla selezione eclettica dei Flick to Kick, fino alle sonorità house, elettroniche, funk, nu disco e tropicali di “Veridisquo!”, domenica si ballerà anche al ritmo house e techno di Wall, ammirando il live painting di Alessandro Campion.

Tre i djset in programma domenica:

- Flick to Kick - Duo di selecter trevigiani formato da Denis Favero e Filippo Vernier. Suoni inediti e ricercati, mai invasivi;

- Wall - Djset a cura di Taste al ritmo della selecta house e techno di Marco Salavalio, accompagnato dalla performance di Live Painting offerta da Alessandro Campion, giovane fumettista emergente della scuderia del Treviso Comic Book Festival;

-VeriDisQuo! - Sonorità house, elettroniche, funk, nu disco e tropicali per un contesto disco mai banale e mai scontato. In consolle: Butyreux e Benny Rou