L’indie irriverente di Ornello a Nea meets Dump

Continuano ad agosto e settembre gli appuntamenti infrasettimanali in musica all’Osteria Da Nea organizzati insieme al DUMP, che nei primi due mesi dei questa estate 2019 hanno riscosso un grande successo di pubblico proveniente dalla Marca e non solo. Dal 6 agosto al 3 settembre saranno quattro i martedì in programma per “NEA meets DUMP” che vedranno la partecipazione di artisti emergenti, selecter, e djs attivi nel panorama musicale nazionale. Si riparte dunque domani, martedì 6 agosto dalle 18.30 a mezzanotte, con il live di Ornello, il cantautore surreale che con il suo nichilismo sta spopolando in tutta Italia, e il dj set di Dj Paolo Spilly e Fabio Gerbino che animerà ancor di più la serata al ritmo di sonorità Rock & Pop.

Live – Ornello – Un passato da frontman nella band garage rock dei Boxmen, Ornello è un mix indie tra Luca Sardella e Vasco Rossi, tra Bugo, Calcutta, Tricarico e Ornella Vanoni, ebbene sì, perché il suo nome d’arte è ispirato proprio alla mitica “Cantante della Mala”. Forte personalità artistica, sette singoli all’attivo, e importanti collaborazioni con il mondo dell’illustrazione e del fumetto, Ornello è pronto a travolgere il pubblico di “NEA meets DUMP” a suon di motivetti pop, di quelli che ti entrano in testa, melodici e irriverenti.

Djset – Dj Paolo Spilly & Fabio Gerbino – Un’incredibile selecta Rock&Pop che vi farà saltare fino a mezzanotte!

Gli altri appuntamenti dei mesi di agosto e settembre:

Martedì 20 agosto: Nilza Costa (live) + Star on 45 Djset (djset)

Martedì 27 agosto: Limone (live) + Roger Ramone (djset)

Martedì 2 settembre: Onde Beat (live) + Mr Shoe Deejay (djset)