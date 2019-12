Natale a Silea con le vetrine firmate TCBF

Gli auguri di buon Natale in vetrina grazie alla collaborazione tra A.I.C.A.SA e Treviso Comic Book Festival che, coinvolgendo una trentina di attività imprenditoriali, commerciali e artigiane di Silea, mira a promuovere il Distretto Diffuso del Commercio del territorio alle porte del capoluogo. E come? Esportando il Progetto Vetrine che da dieci anni ormai gli organizzatori della kermesse internazionale di fumetto e illustrazione hanno adottato nel mese di settembre a Treviso. Saranno, dunque, gli artisti, fumettisti e illustratori, della scuderia del TCBF a cimentarsi nell’uso dei pennelli e rendere natalizie, gioiose e attrattive 30 vetrine di Silea e delle frazioni di Lanzago, Cendon e fino a Sant’Elena. L’iniziativa ha preso il via lo scorso 23 novembre e si concluderà, nella sua fase di realizzazione, sabato 14 dicembre per arrivare pronti a dare a tutti l’augurio di Buon Natale!

L’elenco dei negozi che hanno aderito e vedranno così decorata la propria vetrina: Zanatta Marco Caffetteria Centrale, ManiPura di Giusy Parrucchiera, Agenzia Aurora sas di Morandin A., CranioSacrale La Marea, Pastificio Borgoverde, Dotto Foto Ottica, Enoteca Le Tre Lune, via Don Minzoni, Romano Martina Architetto, Venicelight, Anna Frutta&Verdura, Zanini Assicurazioni ITAS, Donadi Federica Fotografa, Flavio Cartoleria articoli ufficio, Gioie Gobbo Oreficeria, InDue Parrucchiera, Officina Assicurativa, Sorato Nadia Biologo Nutrizionista, Il piacere della Carne Macelleria, Switch Boxing Club, via Sile, Osteria Da Nea, Pasticceria Treviso, Farmacia Internazionale, Gabbin Fabio Moto Riparazioni, GateOne parrucchieri, Rui Sicurezza, Da Pian Salumificio, Dolomeeting c/o Sportler, Nuova Parigi Pizzeria, Profili Parrucchiera, Deposito 27 abbigliamento, L’ angolo Goloso Pizzeria d’asporto, La Perla del Sile B&B, Gobbo Malvina srl, Intimiamo di Edy Guerra.

L’associazione territoriale A.I.C.A.SA nasce in pochissimo tempo, proprio a causa della repentina necessità da parte di Imprenditori, Commercianti e Artigiani di creare una rete e un supporto che potesse soddisfare i loro bisogni comuni. Viene avviata in meno di un anno, partendo dal coinvolgimento dei suoi stessi cittadini per poter arricchire l’intera comunità. Lo scopo è, infatti, quello di promuovere attività culturali, di formazione, sociali e istituire un più diretto e saldo rapporto con l’Amministrazione Comunale, non solo per i propri associati, ma anche per la cittadinanza. Undici sono i cofounder, con presidente Marco Zanatta, titolare della Caffetteria Centrale e vice presidente Federica Donadi, proprietaria di Fotocolor. Nella rosa di A.I.C.A.SA si schierano poi Vincenzo Santoriello di SGCOMMUNITY.it (segretario), Andrea Gobbo di Gioie Gobbo (tesoriere) e in veste di consiglieri la nutrizionista Nadia Sorato, Edy Guerra con il suo negozio di intimo Intimiamo, Maria Cappelletto proprietaria del B&B La Perla del Sile, Carlo Toffolo della Hosteria Alla Nuova Parigi, Moreno Nascimben della fioreria È Rosa, Gabriele Fanton del Piacere della Carne e Walter Caldato che ha ereditato le redini della celebre Osteria da Nea. Tutte attività che hanno avuto modo di radicarsi nel territorio del piccolo comune a sud di Treviso già da tempo, cercando di valorizzarlo ed esaltando i suoi tratti più peculiari quali il fiume Sile e la Restera, le ricche vie del centro e quelle che fungono da connessione con i comuni confinanti.

Distretto diffuso del Commercio. A.I.C.A.SA vuole presentarsi alla comunità e a tutto il territorio di Treviso come il Distretto Diffuso del Commercio. Un insieme di attività che si valorizzano l’un l’altra, appoggiandosi e stimolandosi, senza far riferimento alle grandi catene commerciali del comune. La volontà è proprio quella di stimolare il piccolo artigiano, commerciante e imprenditore a partecipare attivamente alla vita della comunità avendo così modo di presentare i propri prodotti e di farli conoscere sul territorio. Solo creando un rete solida e ben fornita si accresce la possibilità di soddisfare le esigenze di qualsiasi interlocutore.