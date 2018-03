Ha un'anima trevigiana lo spot Rai per le Paralimpiadi 2018

TREVISO “Siamo in viaggio da quattro anni, i muscoli ormai gridano di dolore, i polmoni bruciano come incendi, la mente ti dice rassegnati, il cuore ti ordina di andare avanti. Siamo arrivati fin qui e non ce ne andremo senza lottare”.

Iniziano con queste parole i cinquanta emozionanti secondi del racconto di un viaggio lungo quattro anni, tra sogni, delusioni, fatica e speranza. Immagini e parole a servizio del nuovo spot Rai per le Paralimpiadi invernali 2018, in onda in questi giorni sulle reti nazionali. Un video che ha un cuore trevigiano, poiché frutto di una coproduzione Rai e Zeta Group, azienda con esperienza ventennale nel campo del video e della comunicazione. Per realizzare le immagini dello spot, girato a San Martino di Castrozza, sono stati necessari tre giorni di riprese e una squadra di quindici persone tra regista, operatori di ripresa, direttore della fotografia, tecnici audio, assistenti e comparse, oltre agli atleti e allo staff sportivo che li ha seguiti.

“Abbiamo realizzato le immagini con temperature molto basse, ben sotto lo zero – spiega Massimo Belluzzo, amministratore di Zeta Group – e rimanendo sempre in esterno. La nostra esperienza nelle produzioni documentaristiche in situazioni a volte estreme ci ha aiutati a prevenire le difficoltà che si potevano presentare, soprattutto tecniche poiché a certe temperature le attrezzature non sempre rispondono come dovrebbero. Il risultato finale ci ha però dato grande soddisfazione, poiché siamo riusciti a rendere esattamente l’idea iniziale della produzione Rai”. Per effettuare le riprese, infatti, sono stati utilizzati equipaggiamenti cinematografici, che hanno reso possibile realizzare immagini dal carattere “eroico”, per rispecchiare l’impegno fisico e morale degli atleti italiani impegnati nelle gare olimpiche, come richiesto dalla direzione creativa. Il risultato finale ha soddisfatto tutte le aspettative ed ora lo spot, sia in versione integrale che short, andrà in onda fino al 18 marzo, giorno di chiusura dei giochi invernali. Chi fosse interessato a vederlo può trovarlo a questo link