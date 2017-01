Storia e ricetta della "pinsa", il dolce della tradizione veneta preferito dalla Befana

La pinza (in lingua veneta pinsa) è un tipico dolce del Veneto, del Friuli e di alcune vallate del Trentino. Con questo nome si indicano però anche dolci del tutto differenti, come la pinza bolognese e quella triestina. La ricetta varia da località a località, ma se ne possono comunque delineare le caratteristiche generali. Gli ingredienti sono semplici, tipici della tradizione contadina, comunque oggi molto più ricchi che in passato, vengono infatti impastati insieme: pane raffermo, latte, zucchero, uova, frutta secca, uva passa, mele e semi di finocchio. Viene abbinato a del vino rosso, in particolare fragolino o vin brulé. Questa torta rustica, dal tipico retaggio contadino, può però essere di due tipi. La pinza lievitata è prodotta prevalentemente nel territorio della sinistra Piave della provincia di Treviso e nelle zone limitrofe a Vittorio Veneto e Conegliano. Quella non lievitata è più diffusa a Treviso e nelle zone della destra Piave.

Il dolce (che può raggiungere il metro di diametro e che fino alla metà del secolo XX era preparato con un impasto di farine di frumento e granoturco, uva passita, fichi secchi, gherigli di noci, semi di finocchio e ridotto a forma di parallelepipedo molto basso, avvolto in foglie di verza e cotto sotto la cenere del focolare) è solitamente consumato durante le feste natalizie, specialmente in occasione dei falò di inizio anno (le pìroe-paroe o panaìni, panevìni, pignarûl, vècie, casere, foghere) e magari cotto tramite gli stessi. E' inoltre, da tradizione, il cibo preferito della Befana. Infine, è da segnalare che l'etimologia della parola è probabilmente la stessa di "pizza".

LA RICETTA DELLA PINZA

Ingredienti

· 400 gr farina di polenta gialla

· 600 gr farina 00

· 100 gr burro

· 1,6 litri latte bollente

· 150 gr zucchero

· 1 bustina di lievito

· 250 gr gherigli di noce

· 200 gr uva sultanina bagnata con rhum o marsala

· 100 gr di fichi secchi morbidi a tocchetti

· 100 gr di pinoli

· 2 mele

· semi di finocchio

· buccia di limone grattugiata (solo giallo)

· 2 uova

· 30 g. burro

· Un pizzico di sale

· 1 l. latte.

Preparazione

Mescolare bene le due farine, lo zucchero e la bustina di lievito. Sciogliere il burro nel latte bollente e aggiungerlo poco a poco sulle farine e mescolare facendo attenzione a non formare grumi. Aggiungere tutti gli altri ingredienti, mescolare e fare riposare un’ora. Ungere una pirofila o uno stampo da forno. Riempire con l’impasto, ricoprire con fettine sottili di mela e cospargere il tutto con dello zucchero. Mettere in forno preriscaldato a 180°C per 1 ora. Fare raffreddare prima di servire.