Successo all'Ariston per la band veneta Ekynoxx, ospiti speciali a "Sanremo rock"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ospiti speciali gli EkynoxX che aprono le finalissime di Sanremo Rock con un grande applauso iniziale e finale con acclamazione del pubblico. Sul palco più importante d'italia per quanto riguarda la musica, gli EkynoxX portano un nuovo singolo "Slave System Machine" dove il testo parla dell'alienazione e dell'essere schiavi del sistema virtuale quindi del computer e dei smartphone e sopratutto dei giochi "Video Games"un tema contemporaneo, il tutto spiegato musicalmente nel brano dove i suoni dei computer si amalgamano bene con i testi e con i riff ipnotici con cassa in quarti per dare un mood frenetico allo stesso tempo clubbing . Colpiscono per la loro presenza scenica con costumi e trucchi che ricordano matrix ma anche la space age Il portavoce del progetto Frank Rossano dice : Siamo felici di aver colpito ancora una volta ,nella scorsa edizione eravamo in gara e oggi essere stati ospiti è un passo avanti ,crediamo che i tempi siano maturi per portare il progetto nei live abbiamo un album all'attivo ed uno in missaggio ,materiale ne abbiamo molto abbiamo studiato bene il live ,il nostro background di band scoperta da un noto produttore non basta non bastano le credenziali ,dobbiamo portare almeno un brano in radio e che qualcuno credi in noi ,ecco perchè ci siamo presentati alla vetrina di Sanremo Rock & Trend essendo da sempre appunto Trend ,la nostra musica è un concentrato di sonorità elettroniche ,pop ed incursioni dance ..del resto non possiamo non dimenticarci di Moroder ,Kraftwerk e molti altri che sono la nostra ispirazione ,abbiamo dei brani concettuali in italiano e paradossalmente clubbing ,amiamo le collaborazioni con altri artisti ,lavoriamo sodo la notte per la ricerca dei suoni e delle tendenze attuali ,insomma siamo un progetto aperto a collaborare con featuring con producer di livello ,il Bravi Bravi si deve concretizzare se no è come al solito ,tante promesse e pochi fatti e noi siamo decisi ad andare avanti come un treno ,ritengo che gli EkynoxX siano comunque originali hanno un loro sound ben indentificabile ovviamente se eravamo in un paese del nord europa tutto diventava più semplice ,dove l'electropop è molto gettonato Roiksopp,Goldfrapp e molti altri ne sono da esempio ,ma riteniamo che anche in italia ci sia una fetta di mercato dove le cose alternative hanno spazio altrimenti non si spiegherebbero il pullulare di Festival che fanno numeri e non di certo sono Festival di Canzonette d'amore neo melodiche ..ma appunto Trend ,l'onda electro sta riprendendo piede anche da noi quindi approfittare del momento è un dovere .Ritornando a l'esperienza vissuta a sanremo è stata coinvolgente come sempre ,conoscere altre realtà giovani musicali ci riempie ,poi il fatto di aver avuto una band della nostra stessa città e che fa elettronica "23 Corporation "che tra l'altro conosciamo molto bene ci ha fatto riflettere sulle eventuali future collaborazioni anche per i Live ...la nostra terra veneta vive da sempre non solo per ciò che riguarda il Rock ma sopratutto per quello che ci sentiamo più vicini quindi l'elettronica, abbiamo una realtà di producer nella solo provincia di Treviso da spavento e che lavorano molto con l'estero ma anche con le realtà club di casa nostra posso accennare a gente come ,Alfred Azzetto,Virus,Lady Brian,e molto molti altrianche più underground ..quindi direi che il Nord Est d'Italia è avanguardia. I contatti per i live o per qualsiasi proposta da valutare in sedi reali sono i seguenti ekynoxxmusic@gmail.com Cell.3294246372